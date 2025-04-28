Новое направление. Впервые из аэропорта Шереметьево совершен рейс Москва - Могилев

Всего полтора часа пути - и вы в красивом городе на берегу Днепра. Впервые из аэропорта Шереметьево отправился самолет рейсом Москва - Могилев. Этот новый маршрут от Белавиа расширит союзное сотрудничество в авиаперевозках. Чем интересно данное направление для белорусов и россиян? И как оно поможет в развитии региональной кооперации?

Шереметьево - один из основных аэропортов Москвы и первый в России по объему пассажиропотока. В год отсюда улетают в разные части света около 45 млн человек. Рейсы из Москвы в Минск уже давно стали регулярными. И вот сегодня в географии союзных авиаперелетов появилось новое направление - Могилев.

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Первый рейс - это всегда праздничная атмосфера со своими традициями. Сначала под аплодисменты торжественно перерезали красную ленточку. Затем начались приятные сюрпризы. В этот день никто с пустыми руками не ушел. Пассажиры, которые первыми пришли на регистрацию, настоящие везунчики - получили символические подарки.

"Я в шоке, не понимаю, что происходит. Я 30 лет ждал этого. Мечтал, чтобы наши города, наша родная столица и мой родной город, были связаны. Через воздух. Поездом - это хорошо, но через час я буду дома, и я буду счастлив. Спасибо большое Белавиа! Спасибо Москве, нашему Президенту, что они этот мост построили", - своей радостью поделился первый пассажир рейса Виталий Казлов.

Новый рейс из Москвы в Могилев - важное событие для Белавиа

Во-первых, это новая точка на карте полетов. А во-вторых, это развитие региональных аэропортов. Программа по возобновлению полетов из областных центров Беларуси стартовала 2 года назад. И по итогам 2024-го получили хорошую цифру. Так, за это время из Гомеля и Бреста перевезли 64,5 тыс. пассажиров. И Могилев должен стать не менее популярным.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"Мы выполняем поручение Президента. В 2024 году он дал поручение, что, несмотря на действующие ограничения и санкции, обратить внимание на областные аэропорты Беларуси. Таким образом, аэропорт Могилев оживает, оживает впервые с 2019 года. Регулярные рейсы вообще не выполнялись с советского времени. Это знаковое событие для Могилева и для всей Беларуси".

Александр Олейник, заместитель гендиректора Международного аэропорта Шереметьево:

"Востребованность очень высокая. Загрузка высокая. Это приводит к хорошим финансовым результатам, как у нас, так и у авиакомпании "Белавия". Очень хорошее направление, и оно будет развиваться. Это помогает и российским пассажирам, и пассажирам из других стран добираться в Беларусь. Учитывая, что пассажиропоток у нас растет, в Шереметьево по сравнению с прошлым годом вырос на 20 %. Это, соответственно, увеличивает и возможности белорусских пассажиров двигаться дальше".

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С точки зрения логистики, аэропорт Шереметьево очень комфортный. Всего 35-40 минут - и вы, благодаря аэроэкспрессу, уже в центре столицы. Это удобно и для туристов, и для бизнеса.