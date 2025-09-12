Новые фотозоны и световые короба: как преобразится Минск ко Дню города

Отмечать день рождения Минска будут во всех районах. Десятки площадок готовы к встрече гостей.

Уютные улочки, широкие проспекты, исторический центр - то, за что мы любим Минск. Признания белорусской столице в честь Дня города нанесены на панно и билбордах, а еще на кубической инсталляции. Праздничный декор выполнен в нежно-голубых оттенках, а яркий акцент - абрис Троицкого предместья с его кирпично-красными крышами.

Марина Грицева, замдиректора ГП "Минскреклама":

"В 2025 году городское оформление соединило в себе два значимых события. Большинство локаций столицы посвящено празднику, который олицетворяет единство всего белорусского народа - День народного единства. В этой общей концепции не остался незамеченным праздник, который Минск скоро отметит - это День города. Новые конструкции появятся у городской ратуши и у стелы "Минск - город-герой". Это будут объемные световые короба и фотозоны, поэтому минчане и гости столицы смогут сделать памятные снимки".

В свой день рождения столица предстанет в разных амплуа - музыкального, спортивного, исторического города. Фестиваль-реконструкция "Мінск старажытны" в 2025 году соберет более 500 участников из Беларуси, России и Китая.

"В программе праздника в 2025-м - революционная Красная конная армия. Она будет, согласно уставу 1938 года, совершать конные маневры, потому что год 80-летия Победы. И именно на территории Белорусского военного округа базировалась 6-я кавалерийская дивизия. Раньше она была Буденного, потом стала 6-й. Она здесь встретила врага, они бились и под Гродно, и под Минском, и под Могилевом", - рассказал художественный руководитель фестиваля "Мінск старажытны" Игорь Усенко.

Ристалище для рыцарских баталий по традиции выделили на зеленой площадке вдоль проспекта Победителей. А разгадать тайны старых улочек Минска можно будет во время экскурсионных прогулок, которые организует Музей истории города Минска.

Как уточнила завотделом Музея истории города Минска Оксана Жукова, в 15:30 начнется экскурсия по верхнему городу с посещением Музея минской конки. В 16:00 - экскурсия по зарисовке из жизни еврейского Минска. Это будет путешествие, которое частично затронет улицы Революционная, Раковская, Освобождения, также предусмотрено посещение выставки "Мое имя - Минск".

Участников Национального олимпийского дня и мотопарада будет встречать площадка у Дворца спорта. "В ритме города" с этой же сцены, но уже вечером будут звучать музыкальные поздравления Минску. В концерте заявлены артисты, которые возглавляют топ-чарты.

Свою афишу подготовили и все районы города-именинника. Первомайский район приглашает на шоу-парад колясок у Национальной библиотеки, а в Московском - дебютирует новая площадка "Сад вершаў".

В День города выберут и сильнейшего пожарного-спасателя и наградят обладателей почетного звания "Минчанин года". Это будут спортсмены, врачи, учителя, инженеры - те, кто внес особый вклад в развитие столицы.

Праздничный мост дружбы будет встречать гостей у ратуши. Минск, Уфу и Екатеринбург объединит музыкальное настроение от классики до джаза. Лучшие коллективы из городов-побратимов поздравят белорусскую столицу с Днем города.