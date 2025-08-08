3.69 BYN
Новые методики, оборудование, "хирургия одного дня". Белорусы выбирают отечественную офтальмологию
8 августа - Международный день офтальмолога. Это повод не только поздравить врачей, возвращающих зрение, но и поговорить о достижениях белорусской офтальмологии.
В нашей стране офтальмологическая помощь доступна на всех уровнях - от районных поликлиник до республиканских центров. За 2024 год врачами-офтальмологами принято около 2 млн 700 тыс. пациентов. Стационарное лечение прошли более 60 тысячи человек. Хирурги провели свыше 57 тысяч операций.
Дмитрий Абельский, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, кандидат медицинских наук:
"Мы видим, что очень многие пациенты, которые ранее искали возможность лечения за границей или по тем или иным причинам вынуждены были лечиться за границей, сегодня все больше и больше доверяют белорусским офтальмологам. Несмотря на текущую ситуацию, на санкционное давление, мы внедряем новые методики, новое оборудование, применяем оборудование как западного, так и отечественного производства, производства наших государств-партнеров, с которыми мы имеем достаточно тесные взаимоотношения".
В Беларуси все активнее внедряются малоинвазивные методы лечения. Они предполагают "хирургию одного дня", когда пациент возвращается домой уже в день операции.