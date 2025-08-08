Новые методики, оборудование, "хирургия одного дня". Белорусы выбирают отечественную офтальмологию

8 августа - Международный день офтальмолога. Это повод не только поздравить врачей, возвращающих зрение, но и поговорить о достижениях белорусской офтальмологии.

В нашей стране офтальмологическая помощь доступна на всех уровнях - от районных поликлиник до республиканских центров. За 2024 год врачами-офтальмологами принято около 2 млн 700 тыс. пациентов. Стационарное лечение прошли более 60 тысячи человек. Хирурги провели свыше 57 тысяч операций.

Дмитрий Абельский, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, кандидат медицинских наук

"Мы видим, что очень многие пациенты, которые ранее искали возможность лечения за границей или по тем или иным причинам вынуждены были лечиться за границей, сегодня все больше и больше доверяют белорусским офтальмологам. Несмотря на текущую ситуацию, на санкционное давление, мы внедряем новые методики, новое оборудование, применяем оборудование как западного, так и отечественного производства, производства наших государств-партнеров, с которыми мы имеем достаточно тесные взаимоотношения".