Новые самолеты и высокая подготовка. Воздушный парад состоялся в Мачулищах

Торжественные мероприятия в преддверии Дня ВВС в одном из старейших авиагородков Беларуси. В Мачулищах на площади Героев собрались авиационные воинские части, чтобы отметить профессиональный праздник и отдать дань уважения пилотам-предшественникам. Участники митинга возложили цветы к мемориалу, а после военные асы совершили демонстрационные полеты.

Военно-воздушные силы прошли сложный путь от поршневой до реактивной авиации. Еще в начале XX века специальные части размещались в Бресте, Гродно и Лиде. Настоящим испытанием для авиации стала Великая Отечественная война. Именно поэтому сегодня в воинских частях проходит митинг-реквием.

Самой яркой частью праздника стал воздушный парад

Его открыли вертолеты Ми-8 и новые Ми-35. Экипаж продемонстрировал возможности новой машины в небе. В преддверии праздника военные авиаторы приняли пополнение: на днях истребители Су-30СМ2 вошли в строй небесных защитников. Сегодня один из этих самолетов также показал свои возможности.

В полетах приняли участие транспортные самолеты Ан-26 в сопровождении Як-130, а также Ил-76 вместе с Су-25. Приоритеты развития военно-воздушных сил - это модернизация и закупка новой техники.



В основе стратегии перевооружения лежит анализ опыта вооруженных конфликтов последних лет. Гибкость и оперативность реагирования обеспечиваются продуманной военно-технической политикой.