Новые самолеты позволят Белавиа летать на более дальние расстояния

Белавиа планирует уже в скором времени запустить рейсы на китайский остров Хайнань, в Санью. Также прорабатываются другие направления. Об этом сообщил генеральный директор Белавиа Игорь Чергинец на презентации нового для белорусской авиации типа воздушных судов - самолета Airbus A330-200, пишет БЕЛТА.

Пока дальнемагистральный лайнер в авиапарке один, но скоро он пополнится еще двумя. Это даст возможность открывать прямые маршруты на дальние расстояния.

По словам Игоря Чергинца, полеты станут возможными с 2 сентября, будут выполняться раз в неделю. Пассажиры из Минска будут без пересадок добираться в Санью.

Сегодняшнее событие он назвал знаковым для Белавиа. "Мы впервые за три года приобрели новые самолеты. Это было очень тяжело. Мы это сделали. Подготовили в очень короткий срок самолет к эксплуатации - всего лишь за 7 месяцев, - отметил Игорь Чергинец. - Подготовили пилотов, инженеров и техников, бортпроводников, наземную базу. Наш партнер - Национальный аэропорт Минск - также готовился. В Минск прилетали 3-4 раза в неделю подобные самолеты. Теперь только Белавиа будет в день выполнять 3 рейса на этих самолетах. Все учимся. И вся страна почувствует, потому что можно будет и подешевле, и без пересадок полететь на курорты и отдохнуть".

Belavia, Airbus news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4829de3-ba18-4fa3-93cf-d064051e6380/conversions/6f70fd1e-7c40-420e-b3c9-766c57ba6b90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4829de3-ba18-4fa3-93cf-d064051e6380/conversions/6f70fd1e-7c40-420e-b3c9-766c57ba6b90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4829de3-ba18-4fa3-93cf-d064051e6380/conversions/6f70fd1e-7c40-420e-b3c9-766c57ba6b90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4829de3-ba18-4fa3-93cf-d064051e6380/conversions/6f70fd1e-7c40-420e-b3c9-766c57ba6b90-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый коммерческий рейс на новом лайнере авиакомпания выполнит в течение недели. На первом этапе речь идет о коротких рейсах. Самолет будет эксплуатироваться преимущественно на маршрутах в Стамбул и Дубай. Иногда его будут задействовать и на рейсах в Москву. "Когда у нас будет к концу июля второй самолет, начнем готовиться к открытию новых рейсов. Скорее всего, первое регулярное направление - Санья, остров Хайнань, Китай. Уже запросили разрешение китайской стороны. Все получается. Красиво всех пригласим на отдых", - сказал Игорь Чергинец.