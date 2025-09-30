Новые спецавтомобили получили соцучреждения Брестской и Гомельской областей

Новые специальные автомобили получили Брестская и Гомельская области. Транспорт предназначен для 8 территориальных центров социального обслуживания.

Это белорусские микроавтобусы, которые изготовили на предприятии "Брестмаш", они оборудованы по всем необходимым социальным стандартам. Особенно важны такие автомобили для тех, кто живет в малых, отдаленных населенных пунктах и ограничен в своей мобильности. В течение месяца еще 9 таких авто отправятся в социальные учреждения страны.

"Достаточно высокое качество. Самое главное - это наши белорусские микроавтобусы, которые оборудуются по желаниям и требованиям тех, кто на них будет ездить. Мы третий год подряд занимаемся такой работой, и более 90 автомобилей уже получили наши учреждения. Это важно для наших работников, и для тех, кто пользуется нашими услугами", - отметил Олег Токун, замминистра труда и социальной защиты Беларуси.

Виктор Рафалович, зампредседателя Брестского облисполкома:

"То внимание, которое уделяется со стороны государства в Республике Беларусь не только гражданам преклонного возраста, а в целом - это в первую очередь позиция нашего Президента. В Брестской области состоят на учете более 400 тыс. в ТЦСОН. А более 8 тыс. - это одиноко проживающие, инвалиды I и II группы, которые действительно нуждаются в этой поддержке и оказании услуг со стороны соцработников".