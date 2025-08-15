Новые технологии и развитие. Что изменил указ о строительстве объектов сотовой связи

Повышение качества и доступности мобильных услуг. Указ "О строительстве объектов сотовой связи", подписанный Президентом Беларуси, определяет развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Изменения позволят быстрее внедрять технологии, улучшать мобильную систему в регионах и обеспечивать пользователей более стабильным и качественным сигналом.

Больше не нужно получать разрешение на строительство объектов сотовой связи. Операторы сами собирают необходимые данные для обеспечения безопасности.