Новые технологии и развитие. Что изменил указ о строительстве объектов сотовой связи
Автор:Редакция news.by
Повышение качества и доступности мобильных услуг. Указ "О строительстве объектов сотовой связи", подписанный Президентом Беларуси, определяет развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Изменения позволят быстрее внедрять технологии, улучшать мобильную систему в регионах и обеспечивать пользователей более стабильным и качественным сигналом.
Больше не нужно получать разрешение на строительство объектов сотовой связи. Операторы сами собирают необходимые данные для обеспечения безопасности.
С начала 2025 года было введено в эксплуатацию 611 базовых станций, еще более полутора тысяч находятся на разных этапах проектирования и строительства.