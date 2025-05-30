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Нюансы системы образования обсудили в "Клубе редакторов"
Справедливость, равные условия, эффект для страны. Нюансы системы образования обсуждали 30 мая в "Клубе редакторов".
Талантам надо помогать, но как их не проморгать? Проблемы в отрасли существуют, но их и не принято замалчивать. Честный подход должен быть на всех уровнях, тогда будет результат. Ведь абитуриенты держат экзамен обычно один раз, а государство - каждый год.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
"Проблема еще и в том, что профессора иногда могут прошляпить. Найти талантливого человека мы можем только в прямом общении, не через тестирование. Тестирование - это некая система, которая обеспечивает социальную справедливость в нашем обществе, чтобы люди были спокойны. Каждый раз молодые люди поступают, все за них волнуются: бабушки, дедушки, родители. И мы все это проходили. Надо понимать, что тест - это только первый этап. А вот когда уже поступил, тогда начинается совершенно другая работа. Президент прямо сказал, что мы можем потерять, но мы этого не должны сделать".
А также как немецкое посольство финансирует экстремистов? И как наша правда победила польскую информационную блокаду. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 30 мая в вечернем эфире.