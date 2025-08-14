О "домашке" по физкультуре и других новшествах в школьном обучении рассказали в Минобразования

Министерство образования Республики Беларусь пояснило, какие домашние задания будут даваться по физкультуре учащимся школ, информирует sputnik.by.

Возможность введения домашних заданий по физкультуре стала одной из тем для обсуждения на едином республиканском семинаре-практикуме, посвященном подготовке к новому учебному году. Мероприятие состоялось накануне и собрало педагогическую общественность со всей страны.

Было решено увеличить количество уроков по физической культуре до трех в неделю. Цель - бороться с гиподинамией (недостаток физической нагрузки) и улучшить физическую форму школьников.

Будет больше занятий по командным играм - футболу, баскетболу, волейболу. В старших классах появится новая дисциплина - гимнастика на брусьях и бревне.

"Теория физкультуры будет изучаться параллельно с практикой. Возможны и практические домашние задания - например, выполнение упражнений дома: подтягивания, приседания, упражнения на пресс", -говорится в сообщении пресс-службы на сайте министерства.

Напомним, с 11 августа в Минобразования открыта горячая линия по вопросам подготовки к новому учебному году. Родители могут получить консультации по любым вопросам, связанным со школьным обучением и новшествами, которые вступят в силу с 1 сентября.

Нововведения с 1 сентября

С 1 сентября начнут действовать изменения в Кодексе об образовании. Обязательным станет деловой стиль одежды на уроках (кроме физкультуры и трудового обучения), а учеба в 10-х классах будет завершаться не 31 мая, как раньше, а 25-го - чтобы провести учебно-полевые сборы по допризывной (для мальчиков) и медицинской (для девочек) подготовке.

Новые нормы устанавливают возможность обучаться вождению школьникам из сельской местности, учащимся специализированных лицеев, суворовцам и кадетам.

Также со следующего учебного года начнет действовать положение о пересдаче централизованного экзамена в 11-м классе и освобождении от испытания по медицинским показаниям.