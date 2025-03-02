О факторах стабильности и безопасности страны - в проекте "Диспозиция"

В масс-медиа, политических кругах, блогерской среде энергично обсуждается разлад в Североатлантическом альянсе, заявления Трампа, 18-летние украинцы, которые могут оказаться на фронте.

В этом потоке довольно рутинными воспринимаются вопросы боевой подготовки белорусской армии. Однако именно прозаичность ратной учебы - сегодня один из важнейших факторов стабильности и безопасности страны. Подробнее о тех, кто на переднем крае Синеокой - в проекте "Диспозиция".

До чего комфортно живется нынче блогеру, аналитику и даже заслуженному эксперту. Что ни день и час - новости на любой вкус прилетают. И одна другую опровергают. А спецпосланники США куда-то посылаются. Тут бери себе размышляй в тепле да удобном кресле, делай выкладки в интернете и не опасайся собственной некомпетентности - все равно коллеги вокруг тоже беззастенчиво ошибаются. Ну а потом так же бесцеремонно заявляют: "Я же говорил".

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Уже и наскучило все это раздерганное разнообразие невообразимой информации. Но порой все же удается удивиться. И вот еще дорожащая своей репутацией The Telegraph со ссылкой на Spiegel сообщает, что ФРГ и некоторые другие страны НАТО обсуждают возможность отправки воинского контингента в Гренландию. Это в ответ на заявления Трампа о присоединении острова к США. И сколько сразу узких специалистов явилось по этому вопросу, в том числе в русскоговорящем сегменте. Какие выводы мощные делают, расклад сил уже подсчитывают. Точно так же все в едином порыве обсуждают, что в Украине смогут служить в зоне боевых действий молодые люди с 18 лет. А то в России не так. Тут ведь дело в другом - в "незалежнай" служить в наши дни - значит, погибать. Это понимает и видит общество, и украинское общество - против отправки 18-летних на фронт. Но под указку дяди с Запада пришлось. Вот это важно понимать, здесь мы отличаемся своей суверенной позицией.

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А ведь даже в Беларуси тема парубков горячо обсуждается. Как будто у нас нет своих срочников. Некоторые прямо сейчас на границе страну защищают. Но вот только у нас, чтобы туда попасть, практически конкурс среди парней, и только лучшие на рубежах.

Без тени сомнений учатся оборону держать бойцы и в укрепрайонах, которые возводятся по поручению Президента Лукашенко. Об этом у нас нечасто рассказывают на фоне громких новостей, однако результат серьезный - уже практически все мотострелковые и десантные части прошли обучение в узлах сопротивления. Эти сооружения доказали в СВО эффективность при сдерживании превосходящих сил противника. В эти дни в инженерных укреплениях работают голубые береты из Бреста.

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Но конечно, не 18-летние срочники - наша главная ударная сила. Сейчас в армии идет проверка с привлечением военнообязанных, совсем недавно прошел сбор с территориальными войсками. Наши мужики там здорово молодеют, показывая, что быстро могут встать рядом с сыновьями. Причем порой в буквальном смысле. Территориал Андрей Саденко признался, что в это же время срочную служит его сын, и они друг друга не подведут.

Андрей Саденко, военнообязанный:

"Хорошее дали обучение инженерно-саперному делу, произвели минное заграждение противотанковыми минами ТМ-62М. Экипаж отработал отлично. Сын служит в Вооруженных Силах в Печах, рота обеспечения, водитель, я ему сказал, что тоже иду. Я ему говорю, что помогать ему буду. Он был очень доволен".