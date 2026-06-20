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О скандалах и интригах на саммите "Большой семерки" - в интерактивном подкасте "Волков и Сыч"
Автор:Редакция news.by
Покерфейс "Большой семерки", скандалы, интриги и публичные унижения - все, что нужно знать о саммите заклятых партнеров. Мир нужно заключить до зимы, но Зеленский поднимает ставки и выдвигает требования. Как ответит Россия на новые обстоятельства? А также кому не хватит места в новом правительстве Литвы и чем обусловлен политический кризис?
Все это обсудят эксперты в вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч" 20 июня. Вопросы и комментарии в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите подкаст в 22:15 на "Первом информационном".