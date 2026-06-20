О скандалах и интригах на саммите "Большой семерки" - в интерактивном подкасте "Волков и Сыч"

Покерфейс "Большой семерки", скандалы, интриги и публичные унижения - все, что нужно знать о саммите заклятых партнеров. Мир нужно заключить до зимы, но Зеленский поднимает ставки и выдвигает требования. Как ответит Россия на новые обстоятельства? А также кому не хватит места в новом правительстве Литвы и чем обусловлен политический кризис?