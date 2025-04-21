О вероятном сценарии развития переговорного процесса Запад-Россия-Украина рассказал Андрей Клинцевич

Несмотря на заверения США о том, что в ближайшую неделю возможны серьезные подвижки переговорного процесса в формате "Запад - Россия - Украина", скорее всего, никакого положительного результата в ближайшее время мы не увидим. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия):

"Для президента США основная задача сейчас, в так называемые первые "100 дней Трампа", - остановить боевые действия, посадить за стол переговоров, то есть показать результат: "Я обещал посадить за стол переговоров, я это сделал". Его не интересует, на каких условиях и как это будет происходить".

Зеленский и его кураторы в лице Макрона и Стармера понимают позицию Трампа и маневрируют, пытаются ввести его в коридор своих ожиданий. Они говорят: "Вы хотите переговоров? Вы хотите, чтобы мы сели за стол переговоров с русскими? Тогда у нас два условия".

"Кстати, в отличие от них, мы (русские. - Прим. ред.) без всяких предварительных условий готовы садиться (за стол переговоров. - Прим. ред.) хоть завтра. Но остановка боевых действий на месяц для нас неприемлема, потому что сейчас мы доминируем на фронте, и, скажем так, предоставление возможностей перегруппировки, оснащения, ротации - это повышение боевых возможностей армии Украины", - пояснил эксперт.

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