Обменяться лучшими практиками - в Минске состоится II Международный электоральный форум

Эксперты в электоральной сфере из стран ближнего и дальнего зарубежья снова собираются в Минске, чтобы обменяться лучшими практиками повышения правовой культуры населения в области избирательного права и технологий.

Беларусь принимает II Международный электоральный форум, где красной нитью проходит тема формирования правовой культуры избирателей. Широкое международное представительство диалоговой площадки - это также возможность укрепить и сотрудничество.

8-9 октября 2025 года в г. Минске состоится II Международный электоральный форум, в рамках которого пройдет Международная научно-практическая конференция "Формирование правовой культуры населения как фактор гармонизации и устойчивости избирательного процесса".

Делегацию Высшего избирательного совета Турции принимает ЦИК Беларуси

Красивый зеленый и чистый Минск. Одно удовольствие находиться в таком городе. Об этом сказал председатель Высшего избирательного органа Турции, приветствуя председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко. Ахмет Йенер впервые в Беларуси. А в целом представители избирательных органов Турции второй раз посещают нашу страну. В первый раз принимали участие в наблюдениях за выборами в январе нынешнего года, подчеркнув открытость и демократичность процесса.

Председатель Высшего избирательного совета Турции отметил, что сегодня очень горд за то, что Турция одна из первых признала независимость Беларуси. Что же касается меморандума, который сегодня подписан, он открывает для стран новые возможности. Это в том числе обмен опытом, подготовка кадров и повышение правовой культуры избирателей.

ЦИК Беларуси и Высший избирательный совет Турции подписали меморандум

Ахмет Йенер, председатель Высшего избирательного совета Турции:

"Благодаря протоколу о сотрудничестве, который нами был подписан, в будущем нас ждет интенсификация сотрудничества по таким вопросам, как совершенствование избирательных технологий, в том числе в контексте использования высоких информационных технологий, а также подготовка и образование персонала избирательных комиссий".

В настоящее время готовятся проекты соглашений и меморандумов о двухстороннем сотрудничестве с избирательными органами Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, Филиппин. Это те государства, у которых у Беларуси, как и с Турцией, единые подходы к видению избирательного процесса. Это подтверждает и диалог, который разворачивается на разного рода международных площадках. Одна из последних в Казахстане, где Турция стала гостем заседания консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Между Беларусью и Турцией сложились действительно добрые, доверительные и взаимовыгодные отношения, которые охватывают большинство сфер жизнедеятельности и носят стратегический характер. А тон в этих отношениях задают главы наших государств. Встречи белорусских и турецких коллег в рамках иностранного наблюдения, международных конференций и форумов также носят теплый и дружественный характер".

Международный электоральный форум становится традицией, которая раз в год объединяет делегации центральных избирательных органов государств - участников СНГ, экспертов, молодежь. На полях форума состоялось и первое заседание Совета молодежи при ЦИК в новом составе. Прошлый отработал 2 года и предложил не мало онлайн- и офлайн-проектов для погружения молодежи в том числе в вопрос сохранения электорального суверенитета. Нынешний состав обещает подхватить и распространить лучшие практики на регионы.

Никита Глаз, председатель Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Было придумано очень много проектов. Я вижу, что наша задача, во-первых, не бросать их и продолжить их работу. Более того, распространить их, может, даже на регионы больше, чтобы они были заинтересованы в укреплении белорусской демократии, чтобы они были заинтересованы повышать их правовую культуру и электоральную".

Виктория Пытель, член Совета молодежи при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Люди в большинстве своем думают, что мой голос не зачтется, возможно, мой голос ни на что не повлияет, но это не так. Я еще до сих пор помню слова своего учителя по истории со школы. Она говорила: "Ваш голос может быть решающим". Поэтому вы выбирайте, вы избирайте, от вас может зависеть будущее нашей страны. Мы молодежь, мы должны участвовать".

Международный электоральный форум