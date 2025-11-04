Обновленную погранзаставу "Крейванцы" открыли в Ошмянском районе

"В приграничье (если мы берем Литву, есть такая программа "Балтийская линия обороны", у поляков это "Восточный щит") в инженерном плане оборудуются территории, отселяется население, установлен жесткий контрразведывательный режим. Возникает вопрос: как можно в таких условиях, если вернуться к проблемам в пунктах пропуска, перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье? Наши пограничники, когда задерживают на нашей территории соучастников этой деятельности и средства доставки, то всегда в этих средствах доставки находят сим-карты литовских операторов. Это говорит об одном: без помощи должностных лиц сопредельной территории подобные вещи не происходят".