Обозначь себя в темноте. ГАИ усилила контроль за "невидимками"

В Беларуси за сентябрь в ДТП погибли 17 человек. И это только так называемые уязвимые участники дорожного движения - велосипедисты, самокатчики и пешеходы. Сотрудники ГАИ из-за этого усилили контроль на дорогах. За появление в темноте необозначенным, можно заплатить штраф.

Встретить инспекторов в ближайшие дни можно почти у всех пешеходных переходах, на трассах, в деревнях.

Упор проверок - именно на так называемых уязвимых участников дорожного движения - велосипедистов, пешеходов, самокатчиков.

Журналисты "Первого информационного" отправились в рейд с инспекторами специального подразделения ДПС "Стрела". Долго искать нарушителей не пришлось - люди идут семьями, необозначенные в темноте. Встретили такого "невидимку" и на самой трассе. Нарушителю сотрудники ГАИ выписали предупреждение и подвезли к ближайшей остановке, чтобы не оставлять среди дороги в темноте.

Это те случаи, где люди вышли из дома и туда уже не вернулись. Печальная статистика - 17 человек за один месяц. Пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Световой день резко сократился, люди не учли это.

Кто попался впервые - предупреждение, кто во второй раз - штраф. Трезвому 42 рубля.

Если человек не обозначен в темноте и еще в состоянии алкогольного опьянения - свыше 120 рублей придется заплатить. И это мелочь в сравнении с тем, что человека могло поджидать, если бы он продолжил путь в темноте, оставаясь невидимым. К слову, этим нарушителям повезло - им подарили световозвращатели.