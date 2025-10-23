"Образ будущего Беларуси 2026-2030": в стране проходит масштабное социсследование

Как белорусы оценивают выполнение задач пятилетки качества и Года благоустройства, какие направления регулирования экономики поддерживают и какой путь развития социальной сферы считают наиболее перспективным?

В Беларуси проходит масштабное социсследование в рамках общенационального экспертного диалога "Образ будущего Беларуси 2026-2030".

Это часть совместного проекта БИСИ и Штаба патриотических сил Беларуси "Народная пятилетка".

Пройти соцопрос и высказать свое мнение может любой гражданин, находящийся на территории страны. Участие анонимное. Анкета онлайн-опроса будет открыта до 31 октября на сайте меркаванне.бел.

Главная цель - предоставить возможность каждому высказать свое мнение о будущем Беларуси во всех сферах жизни. Данная инициатива не просто сбор мнений, но и уникальная платформа для генерации новых идей и налаживания прямого диалога между государством и обществом.