"Образ будущего Беларуси 2026-2030": в стране проходит масштабное социсследование
Как белорусы оценивают выполнение задач пятилетки качества и Года благоустройства, какие направления регулирования экономики поддерживают и какой путь развития социальной сферы считают наиболее перспективным?
В Беларуси проходит масштабное социсследование в рамках общенационального экспертного диалога "Образ будущего Беларуси 2026-2030".
Это часть совместного проекта БИСИ и Штаба патриотических сил Беларуси "Народная пятилетка".
Пройти соцопрос и высказать свое мнение может любой гражданин, находящийся на территории страны. Участие анонимное. Анкета онлайн-опроса будет открыта до 31 октября на сайте меркаванне.бел.
Главная цель - предоставить возможность каждому высказать свое мнение о будущем Беларуси во всех сферах жизни. Данная инициатива не просто сбор мнений, но и уникальная платформа для генерации новых идей и налаживания прямого диалога между государством и обществом.
Кроме того, сейчас во всех регионах Беларуси проходит цикл экспертных площадок с участием общественных объединений и политических партий. Результаты опроса дополнят итогами проведенных встреч с экспертами. Результаты опроса будут использованы при доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы и при подготовке повестки VII Всебелорусского народного собрания.