Образование, культура, туризм: союзы женщин Беларуси и России наметили ориентиры на сотрудничество

От бизнеса до культуры. В Минске подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту между БСЖ и Ростовским отделением Союза женщин России.

Встреча прошла в новом Доме Белорусского союза женщин. Одно из ключевых направлений сотрудничества - бизнес: стороны представили свои проекты. Главный ориентир на то, что любой визит должен приносить экономический эффект.



Еще одним интересным направлением для совместной работы является культура. Гостям была представлена выставка народных ремесел.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Особое внимание уделяется развитию нашего женского движения с Союзом женщин России и не только с центральным офисом, но и с региональными офисами, потому что мы понимаем, что это большое количество женщин, которые задействованы в большом женском движении с россиянами. История про предпринимательство, как история про вклад в экономику, то, на что всегда ориентирует и глава государства, это прежде всего. Есть интерес в общих образовательных программах, и мы понимаем, что нас связывает общая культура и общая история. Уверена в том, что это закончится поездками наших творческих коллективов друг к другу, потому что творческий обмен тоже важен".

Татьяна Оноприенко, председатель Родионово-Несветайского отделения Союза женщин России:

"Мы хотим наладить взаимодействие и хотим в плане сотрудничества школ в системе образования организовать школы-побратимы. Это очень интересно, когда мы детей с раннего возраста будем учить дружбе не просто на словах, а непосредственно на практике. Мы будем приезжать к вам в гости, мы будем приглашать вас к себе в Россию. И у детей расширяется круг общения, у детей расширяется мировоззрение. Поэтому считаю, что в перспективе мы должны очень тесно посотрудничать".