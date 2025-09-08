3.70 BYN
Образование с приставкой "эко": в минской гимназии № 21 открыли новый экологический центр
В Заводском районе г. Минска презентовали экологический центр. Площадка открылась на базе гимназии № 21.
Помещение оснащено спецоборудованием для физики, химии и биологии, а также планшетами и мультибордом. Здесь будут проходить факультативы, тематические семинары и встречи со специалистами разных сфер.
Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района г. Минска:
"Посредством создания подобных центров подсознательно реализуется модель бережного отношения к природным ресурсам. Все мы знаем, что они не безграничны".
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Проект "Зеленые школы" направлен на формирование экологической грамотности и ответственности у молодежи".
Посещать образовательную площадку будут больше 160 учеников. Уже второй год в гимназии № 21 г. Минска собирают профильные инженерные классы экологической направленности.