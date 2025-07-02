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Планируется ли повышение стоимости обучения в белорусских вузах, рассказали в Минобразования
Повышение стоимости обучения в вузах в этом году не планируется, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Об этом сообщает БЕЛТА.
"На платной основе в этом году вузы планируют принимать 16,4 тыс. человек. Как бюджетные, так и платные места при планировании вузами своих цифр приема подтверждаются заявками наших предприятий. То есть, важным аспектом при планировании контроля цифр приема за счет средств бюджета и на платной основе является обеспеченность будущих молодых специалистов первым рабочим местом. Поэтому в этом году по заявкам университетов и по согласованию с учредителями университетов Министерством образования утверждена такая цифра приема", - рассказал Сергей Пищов
По его словам, стоимость оплаты за обучение формируется с учетом затрат на подготовку специалиста. "В этом году не планируется повышение стоимости", - подчеркнул начальник главного управления.