Очередь до середины 2026 года: минтранспорта отметил перспективы покраски самолетов в Беларуси

В "Белавиа" прошла презентация нового самолета Airbus A330-200. Пока есть один экземпляр, но в сентябре придут в эксплуатацию еще два. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".

Готовили лайнер к использованию на Минском заводе гражданской авиации № 407. Там проходила покраска судна.

Не у всех стран есть подобные предприятия и не все страны обладают компетенциями для покраски самолетов. Мы одна из немногих стран, которые такими компетенциями обладаем. Поэтому завод загружен полностью. Алексей Ляхнович

"Мы сегодня можем констатировать факт, что на евразийском пространстве у нас появился самый крупный заказчик на обслуживание самолетов, их покраску - это Аэрофлот", - обозначил он.

Минтранспорта также отметил, что спрос такой большой, что за ним уже не успевают. "Покраска идет как горячие пирожки. Очередь у нас сформирована уже до середины следующего года. Думаем над развитием завода, надо строить еще один корпус. Сейчас разрабатываем соответствующий бизнес-план. Если цифры покажут, что это действительно востребовано, то будем думать, как построить еще один корпус", - сказал он.