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Очередь до середины 2026 года: минтранспорта отметил перспективы покраски самолетов в Беларуси
В "Белавиа" прошла презентация нового самолета Airbus A330-200. Пока есть один экземпляр, но в сентябре придут в эксплуатацию еще два. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в "Актуальном интервью".
Готовили лайнер к использованию на Минском заводе гражданской авиации № 407. Там проходила покраска судна.
Не у всех стран есть подобные предприятия и не все страны обладают компетенциями для покраски самолетов. Мы одна из немногих стран, которые такими компетенциями обладаем. Поэтому завод загружен полностью.
"Мы сегодня можем констатировать факт, что на евразийском пространстве у нас появился самый крупный заказчик на обслуживание самолетов, их покраску - это Аэрофлот", - обозначил он.
Минтранспорта также отметил, что спрос такой большой, что за ним уже не успевают. "Покраска идет как горячие пирожки. Очередь у нас сформирована уже до середины следующего года. Думаем над развитием завода, надо строить еще один корпус. Сейчас разрабатываем соответствующий бизнес-план. Если цифры покажут, что это действительно востребовано, то будем думать, как построить еще один корпус", - сказал он.
На сегодняшний день на заводе покрасили 17 самолетов "Белавиа" и еще 15 самолетов российских и других зарубежных компаний.