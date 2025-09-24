3.63 BYN
Одинаковое отношение ко всем: почему еще иностранцы выбирают белорусские вузы
Беларусь продолжает наращивать экспорт образовательных услуг. Сегодня к нам едут учиться из Китая, России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана. Почему иностранцы выбирают белорусское образование и что думают об уровне подготовки специалистов в Беларуси?
Девин Кемпель приехал из Германии. С детства мечтал стать хирургом. Обучался в специализированной школе, а посоветовавшись с родителями, решил высшее образование получить в Беларуси. Сейчас Девин является студентом 1-го курса БГМУ.
"Минск - очень порядочный и чистый город, а люди здесь живут вежливые и добрые. У преподавателей очень высокий уровень знаний. Заметил, что надо хорошо учиться, чтобы запомнить", - поделился Девин Кемпель.
За знаниями и опытом в этот же вуз в 2025 году поступила и Хумай Гарлыева. На старшем курсе здесь учится ее сестра. Она и рассказала Хумай о белорусском образовании. Семья в Туркменистане решение поддержала.
"Все баллы у меня были высокие, поэтому обучаюсь сейчас на медицинском факультете иностранных учащихся по специальности "стоматология". Я выбрала именно этот университет, потому что мне был важен практический подход обучения, а БГМУ предоставляет эти возможности с 1-го курса", - рассказала Хумай Гарлыева.
Студентка технологического вуза Мина Марезлу учится на дизайнера-программиста. Из Ирана переехала четыре года назад. Беларусь стала вторым домом.
Мина Марезлу:
"Остаться я здесь хочу. Надеюсь, у меня будет такая возможность и у меня будет достаточно знаний, чтобы работать в Беларуси. Неважно, являетесь вы иностранцем или нет, для всех необходима сдача экзаменов и зачетов. В Беларуси - про качество!"
Кроме качественного образования в Беларуси иностранные студенты могут рассчитывать и на крышу над головой. Для Давида Каманда из Конго это стало приятным бонусом.
В Беларуси стремительно растет интерес и к программам международного обмена. Студенческая мобильность включает в себя краткосрочные обучающие семинары, летние и зимние школы, стажировки, курсы лекций в университетах. Также развиваются межвузовские связи в сфере повышения квалификации, переподготовки и стажировки кадров.
Беларусь продолжает наращивать экспорт образовательных услуг. Количество зарубежных студентов в стране ежегодно растет. Сегодня в университетах обучаются порядка 35 тыс. иностранных граждан более чем из 100 стран мира.