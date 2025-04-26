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Одиночество в чужой стране - белоруска рассказала о своем обучении в Польше
Мария Харланова в 2020 году стала одной из тех, кто покинул Беларусь, чтобы получить европейской образование. Что девушку вынудило вернуться, смотрите в "Актуальном интервью".
Сейчас Мария работает педагогом-организатором в школе. но еще несколько лет назад она пробовала освоить цифровой менеджмент в польском университете. Первой сложностью был ковид, из-за которого всех студентов перевели на дистанционное обучение.
"В первую очередь я хотела образование, которое позволит мне работать в любой стране, если мне придется переехать. Из-за того, что я была в 11 классе, времени на освоение языка было немного. Английский язык я не могу сказать, что знаю на том уровне, чтобы на нем обучаться, поэтому было принято решение поступать в Польшу и учить польский язык, так как он похож на славянский, и его достаточно просто учить", - заметила она.
Мария Харланова:
"Может быть, мне просто не повезло, но у меня были специфические преподаватели, которые не сказать, что относились как-то плохо к белорусам или к украинцам. Они просто относились ко всем со специфическим юмором. А когда ты не знаешь польский язык на хорошем уровне, ты его еще учишь, а над тобой шутят на занятии, ты не понимаешь, и это накладывает сложности, в группе сразу чувствуешь себя некомфортно. Тебе сразу кажется, что все настроены враждебно".
"У меня сложилось ощущение, что у поляков просто менталитет такой, что они любят себя непосредственно, и другие нации в принципе не воспринимают как равные, - подчеркнула девушка. - По моему польскому на тот момент было понятно, что я явно не уроженка, и поэтому ко мне относились с подозрением и с натянутой улыбкой".
В 2021 году Мария забрала документы, не видя смысла продолжать учиться в дистанционном формате одной в чужой стране и за большие деньги.
Она отметила, что для получения образования в Польшу она бы больше не поехала, потому что для нее это закончилось ничем. Тем более что за дополнительные деньги нужно было изучать польский. Также университет обязывает учить студентов английский. И диплом, по словам Марии, могли не отдать, пока не будет достигнут необходимый уровень языка. Это стало еще одной причиной закончить обучение, ведь английский девушке давался с трудом.
"Я выбрала не то, к чему себя готовила, поэтому мне было неинтересно обучаться. Я находилась в стране одна, мне было трудно, трудно с социализацией, трудно с языковым барьером, - поделилась Мария. - Мне кажется, что в Беларуси тебе помогут гораздо больше, как минимум, потому что ты свой, и тебя рады будут видеть, хоть кто-то, хоть где-то. В Польше я столкнулась с тем, что тебе не рады в принципе, как будто бы никому не рады".