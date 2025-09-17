Вспышка заражения "амебой-мозгоедом" унесла жизни 19 человек в Индии

Рост случаев первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМЭ) - редкого заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri (Ниглерия фоулери), часто называемой "мозгоедом", - зафиксирован в южном штате Керала в Индии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным властей штата, в 2025 году в Керале подтверждено 69 случаев заражения амебой Naegleria fowleri, которая "поедает мозг". 19 из них закончились смертельным исходом. Большая часть летальных случаев была отмечена за последние несколько недель.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж заявила, что Керала "сталкивается с серьезной угрозой общественному здравоохранению". Среди заболевших как грудные дети, так и пожилые люди. "В отличие от прошлого года, мы не наблюдаем связи с одним источником воды. Это разрозненные эпизоды, что осложнило наши эпидемиологические расследования", - сказала Джордж.

Во всех случаях заражение происходило от амебы, обитающей в теплой пресной воде. Минздрав штата в своем уведомлении о заболевании напомнил, что эта амеба проникает в организм через носовую полость, когда человек купается. Через нос она может добраться до мозга.

Заболевание не передается от человека к человеку. Болезнь развивается очень быстро. Его типичными симптомами является головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. Появляются признаки поражения центральной нервной системы, особенно опасен быстрый отек мозга.

По данным телеканала, первый случай ПАМЭ в Керале был зафиксирован в 2016 году, и до 2023 года было только 8 подтвержденных заболеваний среди населения штата. Однако в 2024-2025 годах отмечен значительный рост.

В 2024 году было 36 случаев и 9 смертей, в 2025 - уже 69 случаев и 19 смертей. При этом инфекции выявляются в разных районах Кералы.

Местным жителям рекомендуется избегать купания в неочищенных или стоячих источниках пресной воды. При купании в прудах и озерах необходимо использовать зажимы для носа.