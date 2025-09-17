3.64 BYN
Самонкин: В условиях глобальных вызовов Беларусь показывает открытость и гостеприимность
Доброжелательность и сплоченность белорусского народа создают прочный фундамент для стабильности и процветания страны. С Днем народного единства Беларусь поздравил политолог Юрий Самонкин.
Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):
"Как показывает практика, правда, историческая справедливость всегда побеждают. Поэтому сейчас в условиях глобальных тотальных вызовов Республика Беларусь вновь показывает открытость, гостеприимность и могущество своего народа в таких непростых условиях. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас с Днем народного единства. Желаю успехов, благополучия, развития, в первую очередь, конечно же, мирного поступательного развития. Мы все часть сложного многополярного мироустройства, гордимся своей историей и, конечно же, никому на Западе не позволим ее переписать".