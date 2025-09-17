Александр Лукашенко высказался о потенциальных кандидатурах на пост Президента в будущем

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует всех открыто высказывать свою точку зрения, но делать это в конструктивном ключе. Об этом он заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, пишет БЕЛТА.

"То, что будет другой человек (в будущем на посту Президента. - Прим. БЕЛТА), так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось", - сказал глава государства.

Это было реакцией на вопрос участницы встречи Анны Канопацкой - руководителя Общественного центра законодательных инициатив. "Все понимают, что имеющееся сегодня единство в нашем обществе, когда и ваши сторонники, и ваши политические оппоненты объединены в защите нашей государственности и отстаивании интересов народа Беларуси вокруг фигуры Президента, - это достигнуто в том числе благодаря вашей харизме и личным качествам", - отметила она.

Вместе с тем Анна Канопацкая считает, что какой-то другой человек в будущем на этом посту, будь то мужчина или женщина (а именно такой гендер нового Президента был бы для нее предпочтителен), скорее всего будут уступать Александру Лукашенко в этих качествах, что народ сразу почувствует и увидит. "Что мы должны начать делать, пока еще есть время, чтобы это единство и консолидацию в белорусском обществе сохранить, удержать? Дайте совет", - попросила она.

Александр Лукашенко подчеркнул важность открытых и конструктивных дискуссий в обществе, в том числе на политическом уровне. "Люди должны говорить открыто то, что они думают. Только не надо ломать. Приходите, будем вместе обсуждать, - сказал он. - Да, я нормально воспринимаю, когда ты говоришь, что будет другой человек. Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом".

При этом Александр Лукашенко отметил, что работа Президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы - в Беларуси не суйся".

"Если вы хотите быть настоящим Президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у Президента быть не может", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас вокруг Беларуси очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал Президент.

Речь также зашла о роли Всебелорусского народного собрания, которое в своем новом статусе в том числе выступает в качестве определенного сдерживающего фактора. Александр Лукашенко признался, что даже он сам, имея три десятка лет стажа на президентском посту, чувствует это. "А придет молодой Президент - он тем более будет чувствовать, - сказал он. - Я не вижу здесь большой проблемы. Особенно если у нас будет консолидированное единое общество".

Глава государства уверен, что перевернуть такой орган, как ВНС, в угоду тому или иному конкретному человеку не удастся. "Это хороший крупный первый шаг к той демократии, за которую вы всегда боретесь", - сказал он в разговоре с Анной Канопацкой.