МИД: Беларусь ожидает от Польши восстановления нормального приграничного взаимодействия

Беларусь ожидает от Польши восстановления нормального приграничного взаимодействия. Об этом заявили в МИД нашей страны, подчеркнув, что предоставление почти 1,5 тыс. польских грузовиков 10-дневной отсрочки для беспрепятственного выезда из республики является экстраординарной мерой.

По словам пресс-секретаря ведомства Руслана Варанкова, польские грузовики оказались в ловушке из-за решения Варшавы о закрытии границы.

"Они оказались в ловушке из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы. Это не просто жест доброй воли, а экстраординарная мера, демонстрирующая нашу неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям", - заявил официальный представитель МИД.

"Пока польские власти бросили своих предпринимателей на произвол судьбы, мы протягиваем им руку помощи, - отметил Руслан Варанков. - Мы сознательно отказались от сценария жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды и соответствующие потери для польских перевозчиков. Вместо санкций мы даем шанс, вместо давления предлагаем диалог".

"Создавая прозрачные и безопасные условия для трансграничной логистики, Беларусь выступает стабилизирующим фактором в регионе, в то время как решения Польши продолжают вносить хаос, подрывают устойчивость рынка и наносят ущерб простым гражданам и бизнесу", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

"Контраст стал принципиальным: с одной стороны, здравый смысл и человечность, с другой - политические амбиции и игнорирование собственных граждан, - отметили в МИД. - Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия. По истечении указанного срока Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в полном объеме".