Песке: В Западной Европе дела с исторической памятью обстоят из рук вон плохо

"Страны Балтии, та же Польша, где мы видим просто очень яростный накат и переоценку своего исторического прошлого, где люди откидывают огромные куски, те же украинцы откидывают огромные куски своей истории, отказываются от знаменательных сынов и дочерей своего народа лишь только потому, что в разные периоды времени они служили другим государствам. Германия, к сожалению, тоже на моих глазах начинает интенсивно забывать, кто они, откуда они пришли и куда они идут, но это уже несколько другое. Здесь я вижу явление поп-культура, американская поп-культура стирает нашу память о собственной истории, о собственных пережитых фактах. Т.е. то, что рассказывают дедушка и бабушка, кажется сегодняшним немцам чем-то таким блеклым и не совсем родным, а вот немецкая история, как ее показывают в американских каких-нибудь блокбастерах, им кажется вполне уместной. Поэтому, к сожалению, на Старом континенте, как называют часто Западную Европу, дела с исторической памятью, дела с самоидентификацией обстоят из вон рук плохо".