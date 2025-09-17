Лукашенко о жилье для молодежи: Хоть какой-то уголок должен быть

В поддержке молодых семей и семей с детьми надо сконцентрироваться на жилье. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, пишет БЕЛТА.

Руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Евгения Калечиц подняла тему демографии как составляющей национальной безопасности, предложив расширить государственную поддержку. "У нас очень много государство выделяет помощи на рождение третьего ребеночка в семье. Многодетные семьи у нас имеют большие льготы, кредитование льготное, выплаты. Но вот что касается рождения второго ребенка, то здесь стандартная ситуация. Было бы неплохо стимулировать женщин на рождение второго ребенка. Может, какие-то выплаты, льготы, кредитование осуществлять и в этом случае", - предложила она.

"Главное не в том, будет семейный капитал на второго ребенка или нет, а главное в том, чтобы как-то молодежи помочь. Считаю, что молодежи главное - это жилье, - сказал глава государства. - Поэтому я думаю, что нам надо сконцентрироваться на жилье. Вот для военных (не только армии, а людей в погонах) за пятилетку эту мы проблему с жильем решим. Я концентрируюсь на том, чтобы жилье не только для военных, но и для молодежи особенно. Хоть какой-то уголок должен быть".

"А чтобы доплатить за второго или первого, вряд ли мы в ближайшее время это сможем сделать. Это если искренне и откровенно", - сказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что это большие средства, которые надо было бы где-то взять.