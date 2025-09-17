3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Парк Народного единства и Национальный исторический музей возводят в Минске
Символом народного единства в столице станет новый парк, который сейчас возводят в Минске.
Парк Народного единства и Национальный исторический музей - важнейший государственный проект, который украсит столицу и станет национальной достопримечательностью. На территории будут представлены все регионы нашей страны. Сам музей станет одной из самых современных и мультимедийных площадок в Беларуси.
Большая стройка в столице
Здание нового Национального исторического музея и парк Народного единства - один из самых масштабных и знаковых проектов в нашей стране. Экспозиция разместится в 10 выставочных залах на 4 этажах. Сейчас на объекте задействовано 140 специалистов.
Акцентом и отделкой главного фасада станет художественное оформление в виде шести вертикальных горельефов. Они будут олицетворять страницы истории нашей страны. Проект также имеет статус всебелорусской молодежной стройки.
Парк Народного единства вырастет в живописном месте рядом с музеем. Его украсят интерактивные экспозиции, зоны отдыха, детские площадки, а также скульптурные композиции в виде герба с одной стороны и знаковых архитектурных объектов - со второй. Согласно концепции, представят все 7 регионов.