Парк Народного единства и Национальный исторический музей возводят в Минске

Символом народного единства в столице станет новый парк, который сейчас возводят в Минске.

Парк Народного единства и Национальный исторический музей - важнейший государственный проект, который украсит столицу и станет национальной достопримечательностью. На территории будут представлены все регионы нашей страны. Сам музей станет одной из самых современных и мультимедийных площадок в Беларуси.

Большая стройка в столице

Здание нового Национального исторического музея и парк Народного единства - один из самых масштабных и знаковых проектов в нашей стране. Экспозиция разместится в 10 выставочных залах на 4 этажах. Сейчас на объекте задействовано 140 специалистов.

Акцентом и отделкой главного фасада станет художественное оформление в виде шести вертикальных горельефов. Они будут олицетворять страницы истории нашей страны. Проект также имеет статус всебелорусской молодежной стройки.