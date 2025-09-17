Автопробег "За единую Беларусь": более 70 машин курсируют по улицам Минска

17 сентября Беларусь празднует День народного единства. "Патриоты Беларуси" проводят автопробег "За единую Беларусь". Более 70 машин курсируют по столичным улицам.

Участники прибыли к парку Горького.

Уже не раз в эти дни звучали тезисы о готовности страны к сотрудничеству с другими государствами, об исторической правде и толерантности белорусов.

В нашей стране в мире и согласии живут 130 национальностей и 25 конфессий. Проводим открытую и миролюбивую политику даже в условиях давления со стороны некоторых государств.

17 сентября символично находимся рядом с памятником Дауману и Флаксу. Оба они погибли в бою за освобождение Беларуси от польской оккупации 1920 года. К братской могиле участники автопробега возлагают цветы.

В этот день хочется, чтобы было как можно больше людей, кто нацелен укреплять мосты дружбы. А через дорогу объединит автопробег.

Дальше колонна "Патриотов Беларуси" проедет по столичным улицам: Первомайской - Янки Купалы - проспекту Машерова.