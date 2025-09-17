США сделали первый взнос в размере 75 млн долларов в американо-украинский инвестиционный фонд, созданный в рамках соглашения о недрах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пообещав, что Киев внесет такую же сумму.

По ее словам, стартовый капитал фонда составит 150 млн долларов. "Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу - есть первый взнос! Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла инвестиционное обязательство в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере 75 млн долларов, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции инвестиционного фонда восстановления из совокупных 150 млн долларов. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, до конца 2026 года планируется реализовать три проекта. "Первыми в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Имеем цель реализовать три проекта до конца 2026 года, - продолжила премьер-министр. - Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев со своей стороны объяснил, что финансирование будет поступать в фонд траншами под конкретные инициативы: часть в этом году, остальное - в следующем.