Лукашенко рассказал, есть ли польский или литовский след в помиловании осужденных

Польская и литовская стороны очень хотели бы показать свою сопричастность к решению о помиловании осужденных из Беларуси, но на самом деле они не имеют к этому никакого отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, пишет БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался помилования осужденных. Журналист Григорий Азаренок упомянул о попытках со стороны Польши и Литвы "примазаться" к решениям по помилованию - якобы этому содействовало их "давление" на белорусскую власть. Президента спросили, действительно ли есть польский или литовский след в его действиях.

Александр Лукашенко сказал, что ему известно о желании Польши и Литвы показать свою сопричастность к освобождению осужденных. В Беларуси видят их попытки, стремление втереться в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных. "Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И (хотелось - прим. ред.), чтобы результат был, что они участвуют в освобождении (не освобождают - участвуют в освобождении), - сказал глава государства. - Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения".

Президент обратил внимание, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений. Учитывается множество факторов, в том числе личностные характеристики, мотивы и последующие раскаяние в содеянном. "Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну чего держать их там (в местах заключения - прим. ред.) по 10-12 лет?" - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили", - добавил глава государства.

"Не волнуйся, Григорий, мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее", - заверил Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Беларуси должны пройти следующие президентские выборы. И чтобы этот период пройти спокойно, не допустить дестабилизации обстановки в стране, нужно каждому ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства.