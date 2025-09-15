Промышленность будущего, беспилотные авиасистемы - что еще покажут и обсудят на "ИННОПРОМ. Беларусь"

С 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске впервые пройдет Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Уже сейчас мероприятие вызывает огромный ажиотаж со стороны бизнеса: забронировано более 70 % выставочных площадей. В общей сложности экспозиция российских и белорусских организаций займет более 15 тыс. кв. м.

Беларусь принимает участие в выставке "ИННОПРОМ" с 2012 года, в 2023-м наша страна выступила в почетном статусе "страна-партнер" с масштабной экспозицией.

Выставка, организуемая при поддержке профильных министерств Беларуси и России, станет ключевым событием промышленного сотрудничества в рамках Союзного государства и всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Со стороны Беларуси со своими стендами планируют принять участие ведущие отечественные предприятия. В их числе БЕЛАЗ, МАЗ, "Атлант", "Интеграл", "Горизонт", резиденты Минского городского технопарка, "БКМ Холдинг", "Ронтек машин тулс" и другие компании.

Среди крупных участников от России: 1С, СМК, ММК, Полипласт, Ростех, Нацпроектстрой, НАМИ и другие. Помимо этого передовые разработки будут представлены на стендах коллективных экспозициях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Рязанской, Новосибирской, Ульяновской, Томской, Ярославской, Тульской областях. Всего свои достижения представят около 20 российских регионов.

Свои национальные экспозиции на выставке представят также Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан.

Одним из ключевых элементов мероприятия станет деловая программа "ИННОПРОМ. Беларусь". В рамках форумной части запланирован ряд стратегически важных сессий, направленных на укрепление промышленной интеграции в рамках ЕАЭС и развитие технологического сотрудничества. Ключевым мероприятием здесь станет главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего", посвященная промышленному сотрудничеству России и Беларуси, а также кооперации компаний для достижения общих технологических целей. Важным событием для молодежи двух стран станет главная сессия "Университет ИННОПРОМ: строим карьеру в промышленности", где руководители и эксперты компаний, научных и образовательных центров Беларуси и России расскажут о способах построения карьеры в промышленности и ответят на вопросы.

Также планируются мероприятия, посвященные:

перспективам промышленного сотрудничества в евразийском пространстве;

автоматизации производства и промышленным IT;

использованию беспилотных авиационных систем;

межрегиональному торгово-промышленному диалогу;

современным решениям в сфере транспортной инфраструктуры;

совместным возможностям развития автомобильной промышленности.

"ИННОПРОМ. Беларусь" - это не только платформа для демонстрации передовых технологий и промышленной продукции, но и пространство для заключения соглашений и обсуждения будущего евразийской промышленности. Выставка является значимым событием, подтверждающем высокий авторитет флагманов и предприятий сферы промышленности Союзного государства. Это уникальная платформа для установления торгово-экономических контактов с лидерами отрасли", - отметили организаторы.