Алгоритм взаимодействия Запада и Востока для выстраивания единой системы безопасности обсуждают на секциях в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Более 200 экспертов и аналитиков говорят о болевых точках и методах преодоления существующих общих угроз. Подобным примером можно назвать милитаризацию Балтийского региона.

Дмитрий Офицеров-Бельский, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона:

"Нынешняя ситуация в Балтийском регионе во многом является проекцией тех проблем, которые за долгие годы сложились в отношениях между Западом всем остальным миром. Если говорить о России и Беларуси, о Союзном государстве, Балтийский регион важен в данном случае тем, что он является единственной зоной соприкосновения между нами и западным миром. Поэтому многие проблемы, которые есть, проецируются на Балтийский регион, и поэтому мы видим стремительную милитаризацию".

"На Западе уверены в том, что они могут контролировать степень эскалации, и, если будет необходимо, то ее понизить. Но это может быть очень серьезным заблуждением. История показывает, что иногда ситуация выходит из-под контроля. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло", - рассказал руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона.

По его словам, некоторые политики на Западе это видят - Виктор Орбан, Петер Сийярто и многие другие, кто сейчас не находится в Европе у власти, но при всем том имеет собственную позицию на этот счет.