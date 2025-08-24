Огромные очереди и долгие ожидания. Как обстоят дела на белорусско-польской границе

Вместе с белорусами выезда в Польшу неделями ждут и граждане Евросоюза. Польша и Литва принимают только треть авто от нормы. Есть периоды, рассказывают в Погранкомитете, когда не пропускают ни одной машины.

Попробуем разобраться, чего стоим и кого ждем.

Пограничное состояние

Польские стражи границы в деле. На въезде огромные очереди, а они немножко постоят, много походят. Что-то посмотрят, потом скроются, наверное, предупредить, что журналисты подъехали, и снова вальяжно прогуливаются по мосту, всматриваясь в зеркало Западного Буга.

Попозировав перед телекамерой, польские пограничники скрылись, и пока нет даже намека, что они вернутся и приступят к своей непосредственной работе. За это время белорусские пограничники пропустили уже порядка семи машин. Журналисты "Первого информационного" засекают время - 11:28. Через сколько же снова выйдут польские пограничники, чтобы пропустить машины именно с белорусской стороны?

К слову, в день съемок больше 150 автобусов ждут своей очереди. Обстановка внутри напряженная. Пассажиры постоянно обновляют новостные ленты и сайты авиакомпаний. Для многих из них Польша - страна транзитная.

"Стоим уже с 5 часов утра. И вот сейчас 11, уже больше 11. И, естественно, волнуемся, чтобы не опоздать. В прошлом году я потеряла самолет, рейс", - рассказала пассажирка автобуса.

За голову берутся и водители. Это на них срываются те, у кого горят сроки. Лето, да, время каникул и отпусков, но ведь не первое лето. Поэтому вряд ли причина только в поре года.

Василий, водитель автобуса:

"Стоим по 9-10 часов и меняемся, а сейчас уже едем до Варшавы. Уже последний, как говорится, вздох".

Все это время поляки только выпускают в Беларусь.

Рассматривая пейзажи страны-соседки, можно заметить, что береговая линия замотана несколькими спиралями Бруно, вкопаны электронные датчики. Они чувствительны к малейшему движению. Повсюду камеры. Пока все следили за саммитом на Аляске, Варшава практически перестала пропускать машины из Беларуси. И это уже не просто итальянская забастовка.

Кто-то говорит, гадят от бессилия, но ведь страдают не политики, а обычные люди. Военные аналитики проецируют ситуацию на скорые польские учения. Они пройдут вблизи белорусской и российской границ.

Сергей Дмитриев, официальный представитель ГПК Беларуси:

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сопредельная сторона работает достаточно неритмично. В течение каждых суток мы наблюдаем как минимум несколько часов, когда она либо вообще не принимает на свою сторону транспортные средства, либо принимает их в минимальных количествах".

А ведь международные соглашения, подписанные и польской стороной, обязывают принимать не менее 70 транспортных средств в течение часа.

Польша сама в дикие условия ставит и своих граждан тоже. Молодая мама, гражданка Польши, Мира, с двумя дочками, проведя две недели у родственников в Беларуси, вынуждена бегать по автобусам, чтобы хоть как-то приблизиться к пункту пропуска. Транспортный караван растянулся. И если у автомобилистов есть возможность электронной регистрации, автобусы только по живой очереди.

Мира, гражданка Польши:

"Детей пропускают до трех лет, а после уже стоишь. Я не представляю, как это можно стоять столько. Это, наверное, животные даже не могут стоять столько".

"Брест" ("Тересполь") - это единственный действующий пункт пропуска для легковых авто на белорусско-польской границе. Ситуация здесь не просто напряженная, на протяжении недели уже просто за гранью. Польские пограничники настолько медленно принимают авто, что в очереди приходится проводить по 5-6 суток.

К вечеру дня съемок ожидания становятся страшнее. Машины по 8 суток, автобусы 48 часов. Перспективы совсем не радужные. Более 6000 транспортных средств на въезде в страны Евросоюза. Если говорить о польском направлении в начале августа, только представьте, в очереди 500 машин - сейчас в 10 раз больше.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Мировые процессы и тенденции сказываются на том, что те силы, которые сейчас рулят еще в Европе и которые пытаются поставить очень остро наши вопросы между нашими странами, уже проигрывает потихоньку. И это ближайшие годы, я думаю, 2-3 года, когда уже действительно к власти придут силы, которые эту обстановку могут реально, не только на словах, а реально поменять, вернуться к нормальным отношениям. Это огромная выгода и для Беларуси, и для Польши. Мы сейчас тратим миллиарды злотых на то, чтобы сделать на границе концлагерь, в принципе. Мне кажется, что есть много других вещей, на которые поляки могли бы эти деньги потратить".

Спасает электронная очередь. Год, как она работает в брестском пункте пропуска. Суть простая: регистрируешься в зоне ожидания, после этого два варианта. Ждешь на месте, но это сутки, либо уезжаешь и возвращаешься, когда вызовут. Отслеживать очередь можно онлайн. Оформив заявку, вам позвонят или пришлют СМС.

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста "Варшавский мост":

"Мы готовы организоваться и усилить резервы в данном направлении. На сегодняшний момент в пункте пропуска функционирует зона ожидания. Установлены места с навесами, лавочки. Открыта точка питания, фудтрак, которая круглосуточно работает. Вблизи пункта пропуска постоянно дежурит скорая медицинская помощь в случае необходимости".