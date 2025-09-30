Около 200 трудовых мигрантов проверили свой уровень знания языка

30 сентября в Беларуси прошел первый экзамен на знание языка для трудовых мигрантов. Всего на испытание зарегистрировалось около 200 человек, в основном это граждане стран постсоветского пространства.

Испытание прошло на базе 6 вузов страны: по одному в каждой области и в Минске. В столице экзамен прошел в Белгосуниверситете иностранных языков.

Отметим, что данный языковой экзамен не является инновацией для Беларуси, так как это распространенная практика во многих странах мира, ведь это гарантия того, что трудовые мигранты могут свободно общаться на государственном языке с покупателем или клиентом и выполнять свои трудовые обязанности без каких-либо коммуникационных барьеров. Это и есть главная цель испытания.

При проведении оценки знаний будут применяться практически все меры, которые используются при проведении ЦТ и ЦЭ, поэтому списать не получится, так как на самих пунктах перед началом испытания сдают гаджеты.

В Минске проверили свой уровень знаний около 150 трудовых мигрантов. В основном это иммигранты из Узбекистана и Туркменистана.

Однако требование сдать экзамен не распространяется на граждан ЕАЭС, то есть это Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Что касается формата экзамена, то он проводится в письменной форме. На 20 вопросов отведено 30 минут. Нужно будет обвести правильный ответ, вписать слово или выражение. Язык можно выбрать русский или белорусский. Практика проведения экзамена для трудовых мигрантов будет проводиться на постоянной основе.

Светлана Ковчур, начальник отдела главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Надо отметить, что отработан механизм взаимодействия с нанимателями, поскольку предусматривалось направление документов, заключение договора, подготовка медицинских справок. Кроме этого, наш Республиканский институт контроля знаний разработал с привлечением ведущих специалистов в области русского языка как иностранного тесты, которые сегодня наши трудящиеся мигранты будут заполнять".

Чтобы сдать успешно тест, необходимо ответить как минимум на половину вопросов. Если человек не сдал, то, к сожалению, он не может быть принят на работу в Беларуси. Но экзамен можно будет пересдать неограниченное количество раз.