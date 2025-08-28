Около 60 зарыблений водоемов выполнили в Беларуси за полгода

Начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо рассказал, сколько зарыблений водоемов Беларуси провели в 2025 году. Об этом пишет БЕЛТА.

Зарыбляются как арендованные водные объекты, так и водоемы фонда запаса, то есть все водные объекты в стране. Зарыбление фонда запаса осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов (БООР) за счет членских взносов рыболовов-любителей. По закону не менее 50% этих средств направляется на зарыбление водоемов фонда запаса. Обычно это социально значимые озера и реки, наиболее посещаемые рыболовами.

"Зарыбления проводят в весенний и осенний периоды. В первом полугодии 2025 года проведено около 60 зарыблений, в 2024 году - около 180. С каждым годом количество зарыбляемых водоемов постепенно увеличивается", - подчеркнул Дмитрий Моторо.

Объемы зарыбления имеют биолого-экономические или рыбоводно-биологические обоснования. Они учитывают площадь водоема и его тип, а также видовой состав, количество и возраст рыбопосадочного материала.