3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Около 60 зарыблений водоемов выполнили в Беларуси за полгода
Начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо рассказал, сколько зарыблений водоемов Беларуси провели в 2025 году. Об этом пишет БЕЛТА.
Зарыбляются как арендованные водные объекты, так и водоемы фонда запаса, то есть все водные объекты в стране. Зарыбление фонда запаса осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов (БООР) за счет членских взносов рыболовов-любителей. По закону не менее 50% этих средств направляется на зарыбление водоемов фонда запаса. Обычно это социально значимые озера и реки, наиболее посещаемые рыболовами.
"Зарыбления проводят в весенний и осенний периоды. В первом полугодии 2025 года проведено около 60 зарыблений, в 2024 году - около 180. С каждым годом количество зарыбляемых водоемов постепенно увеличивается", - подчеркнул Дмитрий Моторо.
Объемы зарыбления имеют биолого-экономические или рыбоводно-биологические обоснования. Они учитывают площадь водоема и его тип, а также видовой состав, количество и возраст рыбопосадочного материала.
"Для членов Белорусского общества охотников и рыболовов, имеющих билет рыболова-любителя, предусмотрено право использовать одновременно на снастях от 5 до 10 крючков. Им также разрешены подводная охота и ловля рыбы на дорожку с маломерного судна с двигателем. Любой гражданин может рыбачить без вступления в общество с использованием до 5 крючков на снастях, - отметил начальник управления. - В настоящее время за рыболовство в фонде запаса никакая плата не взимается. Плата взимается только на арендованных либо предоставленных в безвозмездное пользование водных объектах, где организовано платное любительское рыболовство. В таких местах арендатор (пользователь) устанавливает плату за путевку, режим рыболовства, в том числе допустимое количество и сроки вылова".