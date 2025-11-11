3.68 BYN
Около 80 % участников экзамена по госязыкам для мигрантов прошли тест успешно
Языковой экзамен для иностранных граждан, желающих работать в Беларуси, показал свою востребованность. Проверку знаний одного из государственных языков уже прошли более 600 трудовых мигрантов.
Из них около 80 % сдали тест успешно. Напомним, первое такое испытание прошло в конце сентября. Требование о сдаче языкового экзамена не распространяется на граждан ЕАЭС. Кроме того, данное испытание проходят только те иностранные граждане, которые планируют работать по профессиям, определенным Советом министров. Обеспечить объективность и равные условия для всех участников - главная задача при проведении теста. Здесь алгоритм аналогичный тому, который действует при проведении ЦТ и ЦЭ.
Сергей Пищов, начальник главного управления профобразования Министерства образования Беларуси: "Проверка знаний проводится в форме тестирования. Тесты разрабатываются Республиканским институтом контроля знаний. Тест состоит из 20 заданий. На выполнение каждому тестируемому предоставляется 30 минут. В дальнейшем осуществляется проверка тестов. В случае, когда наши тестируемые набирают более 50 % правильных ответов, тест считается положительным".
Напомним, языковой экзамен для трудовых мигрантов проводится 2 раза в месяц. Расширен и перечень вузов, где можно проверить знания (дополнительно в список включены Белорусский государственный технологический университет и Белорусский национальный технический университет).