Олег Дьяченко: Поляки устали от присутствия такого количества украинских беженцев

"Жизнь на чужбине - это очень тяжелая жизнь. Украинцы вынуждены были бежать из зоны вооруженного конфликта не только в Польшу, но и в Германию, в Соединенные Штаты Америки, в Российскую Федерацию. Надо сказать, что и Беларусь приютила немало украинцев. В нашей стране указом Президента Республики Беларусь на выходцев из Украины распространены те же самые правовые нормы, которыми пользуются и белорусы, то есть фактически мы уравняли их в правах. И детки учатся в школах, получают и высшее образование в университетах, трудоустраиваются на тех же самых условиях, что и белорусы. В Польше немножко другая ситуация, - подчеркнул депутат. - Польша - это примерно 37,5 млн человек. 1,5 млн приехало украинцев. Первоначально к беженцам было лояльное отношение, поляки с пониманием относились к тем проблемам, которые испытывали украинцы. Но уже четвертый год вооруженного конфликта. И это напрягает коренное население в Польше. Обостряются старые проблемы, начиная от исторических вопросов, которые всегда были между поляками и украинцами на Западе. Сегодня ситуация усугубляется ростом криминала среди беженцев, возникновением межнациональных противоречий, межконфессиональных конфликтов. И это все в совокупности приводит к тому, что поляки устали от присутствия такого количества беженцев".