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Олег Дьяченко: Поляки устали от присутствия такого количества украинских беженцев
Поляки устали от присутствия такого количества украинских беженцев, они выступают за то, чтобы они возвращались на родину и там выстраивали свою жизнь в соответствии с теми условиями, которые созданы Киевом. Таким мнением в эфире "Первого национального" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
В Европе все больше жалуются на беженцев. Европейцы недовольны, потому что это создает определенные неудобства.
"Жизнь на чужбине - это очень тяжелая жизнь. Украинцы вынуждены были бежать из зоны вооруженного конфликта не только в Польшу, но и в Германию, в Соединенные Штаты Америки, в Российскую Федерацию. Надо сказать, что и Беларусь приютила немало украинцев. В нашей стране указом Президента Республики Беларусь на выходцев из Украины распространены те же самые правовые нормы, которыми пользуются и белорусы, то есть фактически мы уравняли их в правах. И детки учатся в школах, получают и высшее образование в университетах, трудоустраиваются на тех же самых условиях, что и белорусы. В Польше немножко другая ситуация, - подчеркнул депутат. - Польша - это примерно 37,5 млн человек. 1,5 млн приехало украинцев. Первоначально к беженцам было лояльное отношение, поляки с пониманием относились к тем проблемам, которые испытывали украинцы. Но уже четвертый год вооруженного конфликта. И это напрягает коренное население в Польше. Обостряются старые проблемы, начиная от исторических вопросов, которые всегда были между поляками и украинцами на Западе. Сегодня ситуация усугубляется ростом криминала среди беженцев, возникновением межнациональных противоречий, межконфессиональных конфликтов. И это все в совокупности приводит к тому, что поляки устали от присутствия такого количества беженцев".
Олег Дьяченко подчеркнул, что сегодня поляки даже выступают за то, чтобы прекратить любую военную помощь киевскому политическому режиму. Выступают за то, чтобы украинские беженцы возвращались на родину и там выстраивали свою жизнь в соответствии с теми условиями, которые созданы Киевом. Одним словом, растет вот это напряжение.
"И в преддверии президентских выборов, которые 18 мая 2025 года пройдут в Польше, украинская тема будет звучать очень остро. И те претенденты в кандидаты сегодня уже активно работают со своим электоратом, они эту тему обсуждают вплоть до высылки принудительной беженцев с территории Польши назад в Украину. И такие уже звучат вещи. Поэтому мы можем предвидеть с вами и обострение очередное в мае месяце межнациональных отношений в Польше", - подытожил эксперт.