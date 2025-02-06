Он не знал жалости к соотечественникам - начались слушания по делу карателя Серафимовича

В Минске начались слушания по делу нацистского пособника Серафимовича. В годы немецкой оккупации на белорусской земле Серафимович уничтожал мирное население - своих же сограждан. В конце войны сбежал в Великобританию, где в 90-х годах прошлого столетия в отношении него было начато следствие. Но суд тогда так и не состоялся.

Он не знал жалости и был одним из тех, кто обходился с соотечественниками особенно жестоко. Верховный суд Беларуси приступил к очередному процессу по уголовному делу о геноциде белорусского народа. В этот раз дело рассматривается в отношении карателя Семена Серафимовича, который после войны бежал в Великобританию.

Дело Серафимовича в Верховном суде Беларуси уже третье. То, что его выделяет на фоне остальных, это число людей, к гибели которых, по версии обвинения, он причастен. Вдумайтесь, больше 4 тысяч мирных жителей, погибших от рук одного своего соотечественника.

Пособничество нацистам

Он был безжалостен… Подтверждения тех зверств, что совершал на родной земле уроженец Минской губернии Российской империи Семен Серафимович, заняли страницы 30 томов уголовного дела. Осенью 1941 года будущий каратель, перейдя на сторону врага, вступил в ряды, а после возглавил подразделение районной вспомогательной полиции в местечке Мир, позже руководил усиленным карательным отрядом вспомогательной полиции в Барановичах. Оказывая содействие фашистским оккупантам, организовал и лично принял участие в ряде карательных операций по уничтожению мирных людей, в основном евреев, а также советских граждан, кто помогал партизанам на территории современного Кореличского района Гродненского региона.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

"Руки по локоть крови, которые убивали детей, женщин и стариков сотнями. Более 4 тыс. человек, это только он лично убивал. Не щадил никого, отличался особой жестокостью. Поэтому именно через призму доказательств этот звериный оскал фашистов, нацистов мы будем и дальше показывать".

Серафимовича судили в Великобритании как военного преступника

К концу войны каратель бежал через Польшу в Великобританию. Около полувека он оставался безнаказанным за свои деяния. В 90-х его должны были судить в соответствии с принятым законом о преследовании военных преступников. Тогда ему вменяли убийство всего 3 человек.

Александр Демидов, гособвинитель:

"Английский процесс и английское право имеют специфику, в силу которой ему предъявлялось убийство только 3 лиц. Требование суда и присяжных заключалось в том, что живые свидетели должны прямо указать и пояснить обстоятельства произошедшего. Это создавало определенные сложности ввиду истечения большого промежутка времени, а также возраста данных лиц. Тем не менее, доказательная база в результате кропотливой работы и взаимодействия была собрана и являлась достаточно убедительной".

Но неожиданно фигуранта признают слабоумным. В 1997-м Семен Серафимович умирает. Суд над ним в Англии так и не состоялся.

Великобритания не ответила на международное поручение по делу Серафимовича

В Беларуси Серафимовичу предъявлено обвинение в совершение 14 карательных операций, а также один самостоятельный эпизод, связанный с принудительным направлением на работы в нацистскую Германию. Во время расследования дела Серафимовича белорусская сторона направляла запросы в Великобританию. Вся ценная для следствия информация была получена от неравнодушных граждан. Официальные власти Королевства ответа не дали, по-видимому, прикрывая темное прошлое своего подопечного как в послевоенные годы.

Преступления карателя долгое время оставались безнаказанными

Александр Демидов, гособвинитель:

"Проводимая союзниками по антигитлеровской коалиции в послевоенные годы политика позволила Серафимовичу долго не опасаться разоблачения. Несмотря на то что даже на начальном этапе (уже в 1940-1950 годы) были получены сведения о причастности Серафимовича к совершению карательных операций в отношении мирного населения, данная информация оставалась без должного и необходимого реагирования со стороны компетентных органов Соединенного Королевства".

Судебный процесс продолжается