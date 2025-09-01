"Он очень нерешительный". Тихонов о главе Международного союза биатлонистов

Международный союз биатлонистов на минувшей неделе показал себя структурой, в которой нет четко выраженной стратегии по тем или иным вопросам.

Сумбурный вброс о том, что на Олимпиаде в Италии в биатлоне не смогут выступить любые атлеты с нейтральным статусом, пришлось комментировать главе организации Олле Далину. Как отметил чиновник, подобные заявления по сути ничего не значат, и любое решение может быть изменено в любой момент.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который знает Далина лично, отметил: такой диссонанс связан с тем, что "босс" союза не в силах принимать самостоятельные решения.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Я очень давно говорил о том, что глава IBU человек очень нерешительный. Я знаю, я с ним выступал. Бессеберг (первый президент Международного союза биатлонистов - Прим. ред)., какой бы он ни был со всеми его отрицательными качествами, как-то рулил процессом. А Далин… Я его нигде не вижу, не слышу, ничего абсолютно. Но если он уже заявил, это уже хорошо".