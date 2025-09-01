"Он занимает престижное место среди стран СНГ". Студент о Гродненском медуниверситете

1 сентября в Гродненском медуниверситете состоялась передача символического ключа знаний.

1 сентября - особенный день для студентов Гродненского медуниверситета. Впервые переступив порог высшего учебного заведения, они становятся частью большой истории белорусской медицины. В новом учебном году вуз принял в студенческую семью 682 первокурсника. Символичным моментом торжественной линейки стала клятва студента.

Первокурсники приняли на себя обязательство быть верными выбранной профессии врача. Для каждого из них это начало большого и ответственного пути.

Ирина Михалкович, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

"Поступила на медико-диагностический факультет. Давно этого хотела, это действительно была моя мечта, я усердно готовилась к этому. Я осознаю свою ответственность, потому что профессия диагноста довольно сложная, от него многое зависит".

Будущие врачи прибыли не только из Беларуси - учиться здесь будут студенты из 10 стран мира.

Санджар Дадашев, студент Гродненского государственного медицинского университета (Туркменистан):

"Я приехал из Туркменистана, для меня важно обучение в Беларуси. Я наслышан много хорошего именно об этом медицинском университете. Он занимает престижное место среди стран СНГ. В будущем планирую быть нейрохирургом".

"В этом году состав первокурсников очень сильный - 24 круглых отличника только. Это люди, которые осознанно сделали свой выбор и стремятся к получению высоких результатов. Они хотят быть полезными своей стране, быть полезными людям", - отметил помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Константин Бурак.