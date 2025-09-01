3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Он занимает престижное место среди стран СНГ". Студент о Гродненском медуниверситете
1 сентября в Гродненском медуниверситете состоялась передача символического ключа знаний.
1 сентября - особенный день для студентов Гродненского медуниверситета. Впервые переступив порог высшего учебного заведения, они становятся частью большой истории белорусской медицины. В новом учебном году вуз принял в студенческую семью 682 первокурсника. Символичным моментом торжественной линейки стала клятва студента.
Первокурсники приняли на себя обязательство быть верными выбранной профессии врача. Для каждого из них это начало большого и ответственного пути.
Ирина Михалкович, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
"Поступила на медико-диагностический факультет. Давно этого хотела, это действительно была моя мечта, я усердно готовилась к этому. Я осознаю свою ответственность, потому что профессия диагноста довольно сложная, от него многое зависит".
Будущие врачи прибыли не только из Беларуси - учиться здесь будут студенты из 10 стран мира.
Санджар Дадашев, студент Гродненского государственного медицинского университета (Туркменистан):
"Я приехал из Туркменистана, для меня важно обучение в Беларуси. Я наслышан много хорошего именно об этом медицинском университете. Он занимает престижное место среди стран СНГ. В будущем планирую быть нейрохирургом".
"В этом году состав первокурсников очень сильный - 24 круглых отличника только. Это люди, которые осознанно сделали свой выбор и стремятся к получению высоких результатов. Они хотят быть полезными своей стране, быть полезными людям", - отметил помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Константин Бурак.
Гродненский медуниверситет сегодня - это 6 факультетов, 45 кафедр. Ведущий вуз страны дает высококачественное образование студентам, благодаря опытным преподавателям, оснащению учебных кабинетов. Все это - инвестиции в будущее здравоохранения страны.