Они сохраняют экологию страны. В Беларуси отмечают День работников леса

Беларусь сегодня отмечает День работников леса. Эта сфера требует не только безусловной любви к своему делу, но и особого отношения к важнейшему природному достоянию страны - лесу. Более 350 млн саженцев ежегодно выращивают белорусские лесхозы.

Валерия и Вячеслав работают в Козырском лесничестве Логойского лесхоза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f0fa6b-72dc-47df-a370-106d8a66d779/conversions/70e6baed-4468-41d1-b658-fe8b4257dedd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f0fa6b-72dc-47df-a370-106d8a66d779/conversions/70e6baed-4468-41d1-b658-fe8b4257dedd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f0fa6b-72dc-47df-a370-106d8a66d779/conversions/70e6baed-4468-41d1-b658-fe8b4257dedd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75f0fa6b-72dc-47df-a370-106d8a66d779/conversions/70e6baed-4468-41d1-b658-fe8b4257dedd-xl-___webp_1920.webp 1920w Валерия и Вячеслав работают в Козырском лесничестве Логойского лесхоза

Молодые сотрудники Валерия и Вячеслав работают в Козырском лесничестве Логойского лесхоза. Валерия - помощник лесничего, Вячеслав - мастер леса. Задач у ребят немало, но из основных - наблюдение за лесным фондом, его состоянием, при необходимости выявление очагов вредителей и болезней.

Лес - это не только национальное богатство страны, залог экологической безопасности, но и важная составляющая экономической стабильности страны. В Беларуси лесами занято более 8 млн гектаров.

Николай Абрамович, ведущий инженер Логойского лесхоза:

"Логойский лесхоз сегодня – это 11 лесничеств, мастерский участок ПМУ, лесопункт, базисный лесной питомник. Площадь лесхоза на сегодняшний день составляет 115 тыс. гектаров, в том числе покрыто лесом 106 тыс. гектаров".

Логойский лесхоз сегодня - это 11 лесничеств news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59833f1c-810f-43e0-8ae0-db770fabd4a2/conversions/d959257f-e811-498c-b641-0376099efe2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59833f1c-810f-43e0-8ae0-db770fabd4a2/conversions/d959257f-e811-498c-b641-0376099efe2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59833f1c-810f-43e0-8ae0-db770fabd4a2/conversions/d959257f-e811-498c-b641-0376099efe2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59833f1c-810f-43e0-8ae0-db770fabd4a2/conversions/d959257f-e811-498c-b641-0376099efe2a-xl-___webp_1920.webp 1920w Логойский лесхоз сегодня - это 11 лесничеств

Леса Беларуси - это и источник возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов

Это сокровищница ландшафтного разнообразия. Например, только территория Козырского лесничества занимает 11 тыс. гектаров Логойского района.

"Основная работа, которую мы делаем, - это весь комплекс работ, начиная от заготовки семян, их переработки, посадки леса, ухода за лесом, выполнения рубок промежуточного пользования и соответственно рубок главного пользования. Ежедневно работники лесного хозяйства выполняют свои должностные обязанности, связанные с приумножением лесных богатств, и следят за порядком", - рассказал лесничий Козырского лесничества Михаил Василевич.

Кроме того, особая заслуга - это реализация домокомплектов. Направление деятельности пользуется особой популярностью ввиду своей экологичности и доступности по всей стране.





В лесной отрасли Беларуси установили своеобразный рекорд. С начала 2025 года было реализовано более 100 домокомплектов. Для сравнения, за весь прошлый год лесхозы реализовали 94 домокомплекта.