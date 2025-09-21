3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Они сохраняют экологию страны. В Беларуси отмечают День работников леса
Беларусь сегодня отмечает День работников леса. Эта сфера требует не только безусловной любви к своему делу, но и особого отношения к важнейшему природному достоянию страны - лесу. Более 350 млн саженцев ежегодно выращивают белорусские лесхозы.
Молодые сотрудники Валерия и Вячеслав работают в Козырском лесничестве Логойского лесхоза. Валерия - помощник лесничего, Вячеслав - мастер леса. Задач у ребят немало, но из основных - наблюдение за лесным фондом, его состоянием, при необходимости выявление очагов вредителей и болезней.
Лес - это не только национальное богатство страны, залог экологической безопасности, но и важная составляющая экономической стабильности страны. В Беларуси лесами занято более 8 млн гектаров.
Николай Абрамович, ведущий инженер Логойского лесхоза:
"Логойский лесхоз сегодня – это 11 лесничеств, мастерский участок ПМУ, лесопункт, базисный лесной питомник. Площадь лесхоза на сегодняшний день составляет 115 тыс. гектаров, в том числе покрыто лесом 106 тыс. гектаров".
Леса Беларуси - это и источник возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов
Это сокровищница ландшафтного разнообразия. Например, только территория Козырского лесничества занимает 11 тыс. гектаров Логойского района.
"Основная работа, которую мы делаем, - это весь комплекс работ, начиная от заготовки семян, их переработки, посадки леса, ухода за лесом, выполнения рубок промежуточного пользования и соответственно рубок главного пользования. Ежедневно работники лесного хозяйства выполняют свои должностные обязанности, связанные с приумножением лесных богатств, и следят за порядком", - рассказал лесничий Козырского лесничества Михаил Василевич.
Кроме того, особая заслуга - это реализация домокомплектов. Направление деятельности пользуется особой популярностью ввиду своей экологичности и доступности по всей стране.
В лесной отрасли Беларуси установили своеобразный рекорд. С начала 2025 года было реализовано более 100 домокомплектов. Для сравнения, за весь прошлый год лесхозы реализовали 94 домокомплекта.
40 % территории Беларуси - это леса. В пятилетку качества и Год благоустройства страны особое внимание развитию лесного хозяйства. Прошедший период был непростым. Стихия испытала отрасль на прочность ураганными ветрами, засухой и огнем. Но отрасль справилась и показала достойный результат. Ведь все нацелены на одно - сохранить и приумножить лес и его богатство.