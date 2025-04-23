"Они забыли меня здесь" - польский шпион рассказал о своем заключении в белорусской колонии

Томаш Бероза - гражданин Польши, который оказался в белорусской колонии. За что его осудили и беспокоятся ли о нем власти Польши, смотрите в "Актуальном интервью".

По окончании университета Томаш Бероза женился на белоруске и переехал жить к ней. Занимался бизнесом, регулярно ездил на свою малую родину, впрочем, не только к родным.

В 2010 году во время учебы в Академии физкультурного воспитания в городе Бяла-Подляска был завербован представителем польских спецслужб. С того времени выполнял их поручения на территории Беларуси и позже был осужден за шпионаж в пользу польских спецслужб.

Томаш Бероза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2519d0b-aaa4-4db5-8c97-30a0d3fd793a/conversions/bfa8297a-5ca0-4b68-8662-476fcbaa84f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2519d0b-aaa4-4db5-8c97-30a0d3fd793a/conversions/bfa8297a-5ca0-4b68-8662-476fcbaa84f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2519d0b-aaa4-4db5-8c97-30a0d3fd793a/conversions/bfa8297a-5ca0-4b68-8662-476fcbaa84f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2519d0b-aaa4-4db5-8c97-30a0d3fd793a/conversions/bfa8297a-5ca0-4b68-8662-476fcbaa84f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Томаш Бероза:

"Я считаю себя человеком, который является патриотом своей страны. В тот момент, когда я начал свою деятельность в роли так называемого агента, я был студентом и не знал, что это может так закончиться. Я хотел принести какую-то пользу своей стране".

По словам гражданина Польши, за исполнение поручений он получал небольшие деньги.