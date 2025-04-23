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"Они забыли меня здесь" - польский шпион рассказал о своем заключении в белорусской колонии
Томаш Бероза - гражданин Польши, который оказался в белорусской колонии. За что его осудили и беспокоятся ли о нем власти Польши, смотрите в "Актуальном интервью".
По окончании университета Томаш Бероза женился на белоруске и переехал жить к ней. Занимался бизнесом, регулярно ездил на свою малую родину, впрочем, не только к родным.
В 2010 году во время учебы в Академии физкультурного воспитания в городе Бяла-Подляска был завербован представителем польских спецслужб. С того времени выполнял их поручения на территории Беларуси и позже был осужден за шпионаж в пользу польских спецслужб.
Томаш Бероза:
"Я считаю себя человеком, который является патриотом своей страны. В тот момент, когда я начал свою деятельность в роли так называемого агента, я был студентом и не знал, что это может так закончиться. Я хотел принести какую-то пользу своей стране".
По словам гражданина Польши, за исполнение поручений он получал небольшие деньги.
"Мне тяжело здесь, а моя семья там. Здесь не санаторий, где ты отдыхаешь. Это место, где ты несешь наказание. И здесь не очень сладко, - заметил Томаш Бероза. - Я не понимаю, почему польские власти до сих пор не могут забрать меня домой. Я чувствую, что они забыли меня здесь и не предпринимают никаких шагов, чтобы я мог вернуться домой".