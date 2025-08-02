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Ополь - как агрогородок в Беларуси стал новым домом для семей со всего мира
Агрогородок Ополь в Беларуси неожиданно стал местом притяжения для людей из разных стран, ищущих спокойствия, уюта и новых возможностей.
Ополь стал примером того, как небольшое село может возродиться благодаря инициативе местных жителей и открытому сердцу новых семей. Здесь ценят душевность, дружбу и верят в будущее.
"Я жила на севере Италии, но там между горами очень плохо продувается местность, и можно сказать, ты как в сковородке там жаришься. Здесь я себя чувствую прекрасно. По сравнению с итальянским летом здесь просто чудесно", - рассказала переехавшая из Италии в Беларусь Юлия Дюжакова.
Агрогородок Ополь стал местом притяжения людей со всего мира. Одним из инициаторов того, чтобы сюда приезжали люди, стала учитель Опольской средней школы Анна Козловская.
"В нашей школе когда-то было 800 учащихся, потом стало всего 45. Было очень жаль закрывать такую большую школы. Было принято решение создать проект, чтобы население ехало к нам. Я обратилась к блогеру "Баба Таня. Неформат", и первый видеоролик вышел 5 сентября 2023 года. После этого начали поступать звонки со всего мира - из Парагвая, США. Люди начали приезжать", - поделилась Анна Козловская.
Первые, кто приехал в Ополь, были украинцы. Они бежали от войны и нашли спокойствие именно в белорусском агрогородке. Также сюда переезжают из Латвии, Германии.
"Сейчас в совокупности в школе и детском саду у нас 71 ребенок. К 1 сентября ожидаем еще 7 учащихся. Со дня на день приедет семья из Латвии с 5 детьми и семья из Германии с 2 мальчишками", - отметила Анна Козловская.
"Нам здесь очень нравится. Хорошие цены и отношение людей нормальное. Я, бывает, поздно с работы возвращаюсь, здесь безопасно, можно ничего не бояться", - рассказал переехавший из Украины в Беларусь Юрий Носиков.
Подробнее об Ополи и семьях, которые находят здесь спокойствие и новые возможности, смотрите в проекте "Война и мир".