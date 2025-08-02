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Агрогородок Ополь в Беларуси неожиданно стал местом притяжения для людей из разных стран, ищущих спокойствия, уюта и новых возможностей.

Ополь стал примером того, как небольшое село может возродиться благодаря инициативе местных жителей и открытому сердцу новых семей. Здесь ценят душевность, дружбу и верят в будущее.

"Я жила на севере Италии, но там между горами очень плохо продувается местность, и можно сказать, ты как в сковородке там жаришься. Здесь я себя чувствую прекрасно. По сравнению с итальянским летом здесь просто чудесно", - рассказала переехавшая из Италии в Беларусь Юлия Дюжакова.

Ополь - как агрогородок в Беларуси стал новым домом для семей со всего мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86369367-9ee2-44ba-816d-91e26005c422/conversions/610dd69f-6664-4f5e-b965-12419f00b801-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86369367-9ee2-44ba-816d-91e26005c422/conversions/610dd69f-6664-4f5e-b965-12419f00b801-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86369367-9ee2-44ba-816d-91e26005c422/conversions/610dd69f-6664-4f5e-b965-12419f00b801-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86369367-9ee2-44ba-816d-91e26005c422/conversions/610dd69f-6664-4f5e-b965-12419f00b801-xl-___webp_1920.webp 1920w

Агрогородок Ополь стал местом притяжения людей со всего мира. Одним из инициаторов того, чтобы сюда приезжали люди, стала учитель Опольской средней школы Анна Козловская.

"В нашей школе когда-то было 800 учащихся, потом стало всего 45. Было очень жаль закрывать такую большую школы. Было принято решение создать проект, чтобы население ехало к нам. Я обратилась к блогеру "Баба Таня. Неформат", и первый видеоролик вышел 5 сентября 2023 года. После этого начали поступать звонки со всего мира - из Парагвая, США. Люди начали приезжать", - поделилась Анна Козловская.

Ополь - как агрогородок в Беларуси стал новым домом для семей со всего мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09200c09-8efe-4c0e-90e2-642b6d45ba1c/conversions/110e193e-635f-40bb-9415-95b279140bfd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09200c09-8efe-4c0e-90e2-642b6d45ba1c/conversions/110e193e-635f-40bb-9415-95b279140bfd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09200c09-8efe-4c0e-90e2-642b6d45ba1c/conversions/110e193e-635f-40bb-9415-95b279140bfd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09200c09-8efe-4c0e-90e2-642b6d45ba1c/conversions/110e193e-635f-40bb-9415-95b279140bfd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первые, кто приехал в Ополь, были украинцы. Они бежали от войны и нашли спокойствие именно в белорусском агрогородке. Также сюда переезжают из Латвии, Германии.

"Сейчас в совокупности в школе и детском саду у нас 71 ребенок. К 1 сентября ожидаем еще 7 учащихся. Со дня на день приедет семья из Латвии с 5 детьми и семья из Германии с 2 мальчишками", - отметила Анна Козловская.

"Нам здесь очень нравится. Хорошие цены и отношение людей нормальное. Я, бывает, поздно с работы возвращаюсь, здесь безопасно, можно ничего не бояться", - рассказал переехавший из Украины в Беларусь Юрий Носиков.