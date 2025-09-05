Определяет вид гриба: как ИИ помогает любителям тихой охоты

Нейросеть за считанные секунды определит вид гриба, а некоторые приложения даже покажут степень опасности, особенности и географию распространения. Если алгоритм сомневается, то предложит несколько вариантов. Важно помнить, что нейросети не гарантируют 100 % точность и безопасность.

"Нужно понимать, что это инструмент, а ответственность за пользование им ложится на людей. Одно дело, когда хочется просто вспомнить название, а другое дело, когда готовим блюда из грибов, собранных с помощью искусственного интеллекта. Это ответственность уже не ИИ, а пользователя. Инструменты довольно точные, но они не дают 100 % гарантии. Все равно остается доля ошибки", - объяснил замдиректора Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси Руслан Цвирко.