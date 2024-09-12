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Опубликована база данных о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане

Издание The New Yorker опубликовало крупнейшую базу данных о возможных американских военных преступлениях, совершенных в Ираке и Афганистане.

В документе собраны нарушения, которые имели место в период после терактов 11 сентября. Всего 781 случай, из которых как минимум 65 % обвинений было отклонено следствием, которое не считало, что преступление вообще произошло.

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