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Опубликована база данных о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане
Издание The New Yorker опубликовало крупнейшую базу данных о возможных американских военных преступлениях, совершенных в Ираке и Афганистане.
В документе собраны нарушения, которые имели место в период после терактов 11 сентября. Всего 781 случай, из которых как минимум 65 % обвинений было отклонено следствием, которое не считало, что преступление вообще произошло.
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