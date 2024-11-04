Осенний призыв - 2024 завершился принятием в органы пограничной службы около 1,6 тыс. солдат. Сегодня они произнесли слова военной присяги, пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Председатель ГПК генерал-майор Константин Молостов посетил Сморгонскую пограничную группу. Здесь важнейшая клятва военнослужащего прозвучала около 200 раз.

Кроме пограничников, в воинскую часть прибыли представители местных органов власти и духовенства, родные и близкие новобранцев.

Константин Молостов, выступая перед участниками торжественного мероприятия, отметил, что в охране границы применяются самые современные электронные системы и сигнализационные комплексы, техника и вооружение. Но основу надежного обеспечения пограничной безопасности страны составляют воины-пограничники.

Председатель ГПК отметил, что высокий уровень профессионализма и преданность Родине военнослужащих неоднократно отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Новое пополнение Сморгонской погрангруппы преимущественно составили молодые люди из Витебской, Могилевской и Минской областей. Их отбор традиционно проводился с учетом гражданской специальности, применимой в предстоящей служебной деятельности.

С начала следующей недели солдаты продолжат подготовку по специальности "инспектор пограничной службы", а также обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. После сдачи экзаменов на внештатном учебном пункте новобранцы отправятся на погранзаставы и посты для охраны Государственной границы Республики Беларусь.

Наибольшее количество из всех новобранцев органов пограничной службы призвано из Брестской области - около 300 молодых людей. Более 30 % всего призыва имеют высшее образование, около 80 % - трудовой стаж.