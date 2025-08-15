"Основных направлений будет два". Военный эксперт сделал предположение о переговорах Путина и Трампа

Весь мир следит за предстоящей встречей лидеров двух глобальных мировых игроков. Россия и США. Буквально перед самым вылетом Трампа из Вашингтона Белый дом опубликовал состав американской делегации на будущих переговорах. Он весьма красноречив и позволяет составить себе представление о тематике переговоров.



Из делегации вычеркнули вице-президента Вэнса и спецпосланника Уиткоффа. Зато включены были глава ЦРУ и министр торговли. Это означает, что обсуждаться будут не бессодержательные, но громкие заявления.



Пойдет речь, очевидно, об отмене санкций, именно они влияют на взаимную торговлю ощутимее всего. Глава ЦРУ может быть полезен при обсуждении обмена заключенными, а также взаимных претензий по вопросам кибератак. Появились сообщения, что самолет Путина также вылетел из Мурманска в направлении Анкориджа.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: "Там, скорее всего, будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес для обеих сторон: Российской Федерации и Соединенных Штатов. Основных направлений будет два. Во-первых, это санкционная политика: возможность снижения ее уровня или даже предотвращение введения новых санкций, например, в отношении стран БРИКС. Во-вторых, конечно, речь пойдет об архитектуре международной безопасности. Здесь, думаю, обе стороны будут интересовать три ключевых направления. Первое: контроль над вооружениями. Сейчас особенно актуальны вопросы, связанные с договорами по СНВ-3, что важно для Соединенных Штатов. Россию в большей степени волнует вопрос по ДРСМД (ракетам средней и меньшей дальности). Кроме того, вероятно, поднимутся темы, связанные с ДОВСЕ, которые раньше обсуждались в другом формате, а также по договору об открытом небе".

Военный аналитик отметил, что вопрос о контроле над вооружением в Европе действительно назрел, вероятно, это актуально не только для Европы.