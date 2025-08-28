3.69 BYN
Осторожно! Массовый вброс фейков про учения "Запад-2025"
Массовый вброс фейков про учения "Запад-2025". В последние дни в Сети усилилась кампания по распространению дезинформации про белорусско-российские учения.
Публикуют анонимные "обращения" якобы российских солдат, которые "жалуются" на условия размещения в палатках возле Гродно, абсурдные истории о "пьяных военных", угнавших трактор и угодивших в канаву, также сфабрикованные ролики, где люди в военной форме критикуют "линию фортификации" и используют ненормативную лексику.
Материалы распространяются через анонимные аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Важно понимать: все эти "факты" выдуманы. Информационные вбросы рассчитаны на эмоции и доверчивость людей.
Цель - подорвать доверие к белорусскому и российскому военному и политическому руководству, вызвать недовольство у народа, а еще сформировать искаженное восприятие происходящего.
Помните про критическое мышление и информационную гигиену. И не забывайте - любая провокация преследуется законом!